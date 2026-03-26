Echipă de elevi suceveni participă la Chaumont, Franța, la prestigiosul concurs internațional de dezbateri CHA’MUN 2026



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Șase elevi din Suceava, reprezentând Alianța Franceză din Suceava, participă în aceste zile (25-27 martie 2026) la cea de-a treia ediție a concursului internațional de dezbateri CHA’MUN, organizat la Chaumont, în Franța.

Tema centrală a ediției din acest an este „One Health, One Care” (O singură sănătate, o singură îngrijire), un concept care subliniază legătura indisolubilă dintre sănătatea umană, sănătatea animală și sănătatea mediului. La concurs participă 190 de elevi din 17 țări, printre care Belgia, Cehia, Finlanda, Franța, Maroc, Polonia, Regatul Unit și România.

Organizat de Liceul „Charles de Gaulle” din Chaumont, în parteneriat cu Primăria orașului Chaumont, Institutul Național Superior al Profesoratului și al Educației (INSPE) Reims și Ministerul Educației din Franța, concursul CHA’MUN este o simulare a lucrărilor Națiunilor Unite. Elevii joacă rolul unor diplomați, reprezentând o țară aleasă aleatoriu, și dezbat în șase comitete internaționale probleme globale complexe.

Temele dezbătute în acest an includ:

Politici de sănătate și securitate la locul de muncă

Sisteme agricole durabile și biodiversitate

Guvernanța globală în timpul crizelor sanitare

Accesul egal la resursele de prevenire a pandemiilor

Asigurarea unei alimentații sănătoase pentru toți

Echipa Alianței Franceze din Suceava se află la a doua participare la acest concurs. Cei șase elevi provin de la patru licee sucevene și sunt coordonați de profesoara Gabriela Ciornei de la Școala Generală nr. 3 Suceava:

Grigorean Cristiana și Ciornei Teodor – Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava

Buzuț Parascheva și Calistru Ștefan Emanuel – Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava

Șovea Ioana – Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava

Cîrstean Răzvan Tudor – Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” Suceava

Prin participarea la CHA’MUN, elevii au ocazia să își perfecționeze cunoștințele de limbă franceză, să își dezvolte abilitățile de argumentare, negociere și exprimare publică, dar și să interacționeze cu tineri din întreaga lume pe teme de actualitate globală precum sănătatea publică și dezvoltarea durabilă.

Concursul reprezintă o experiență valoroasă de educație non-formală, care formează competențe esențiale pentru generația tânără: gândire critică, diplomație, lucru în echipă internațională și responsabilitate civică.