Poliția Județeană Suceava atenționează: Din 27 martie s-au modificat regulile de plată a anumitor amenzi contravenționale și condițiile de reducere a suspendării permisului de conducere

Inspectorul șef adjunct al Poliției Județene Suceava, comisar șef Ionuț Epureanu, a transmis, joi, o informare prin care atenționează că începând din data de 27 martie 2026, intră în vigoare o serie de prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 7/2026, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 25 februarie 2026. Actul normativ vizează, printre altele, creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale și aduce modificări importante în domeniul contravențiilor.

1. Plata redusă a amenzilor contravenționale (50% din cuantumul aplicat)

Pentru anumite categorii de fapte contravenționale, contravenientul va putea achita jumătate din amenda efectiv aplicată de agentul constatator, dacă plătește în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal.

Noile reguli se aplică modificărilor aduse următoarelor acte normative:

Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice;

Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice;

Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;

Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor;

Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive.

Important: Reducerea de 50% se calculează acum la cuantumul amenzii aplicate concret, nu la minimul prevăzut de lege (cum era anterior în multe cazuri). Această facilitate nu se aplică tuturor amenzilor, ci doar celor prevăzute în actele normative menționate.

2. Condiții mai stricte pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului de conducere

Intră în vigoare modificările aduse Ordonanței de urgență nr. 195/2002 (Codul rutier) la art. 104 alin. (1) lit. c) și art. 113 alin. (11).

Pentru cererile de reducere a perioadei de suspendare a dreptului de a conduce formulate după 27 martie 2026, solicitantul trebuie să facă dovada achitării tuturor obligațiilor de plată provenite din amenzi contravenționale rutiere (aplicate ca șofer de autovehicul, tractor agricol/forestier sau tramvai), datorate bugetului local al unității administrativ-teritoriale în care își are domiciliul.

Dovada se face exclusiv prin certificatul de atestare fiscală, eliberat de unitatea administrativ-teritorială la data depunerii cererii.

Excepții:

Dacă solicitantul nu are domiciliul în România sau solicită restituirea unui permis eliberat de o autoritate străină (cu cel mult o zi lucrătoare înainte de părăsirea țării), se va verifica doar plata amenzii care a determinat suspendarea.

Aceste măsuri au ca scop creșterea gradului de colectare a amenzilor contravenționale la nivel local și responsabilizarea contravenienților.

Șoferii care au suspendat permisul și doresc reducerea perioadei trebuie să se adreseze serviciilor de permise și înmatriculări din cadrul Poliției, respectând noile condiții cumulative (experiență minimă de un an la volan, susținerea testului de cunoaștere a regulilor de circulație și dovada plății tuturor amenzilor rutiere, inclusiv cele restante).

Aplicarea noilor prevederi legale se va face sub supravegherea autorităților competente, iar unitățile administrativ-teritoriale sunt obligate să elibereze certificatele de atestare fiscală în condițiile legii.