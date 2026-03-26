Consiliul Local Fălticeni a respins proiectul de modificare a taxei de salubrizare.Inițiatorii: Problemele nu dispar prin vot. Ele rămân și sunt suportate de cetățeni

Consiliul Local al Municipiului Fălticeni a respins, în ședința de joi, proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului de taxă pentru salubrizare, inițiat de consilieri ai USR Fălticeni pe baza sesizărilor primite de la cetățeni și susținut cu peste 700 de semnături.

Proiectul, care a parcurs toate etapele legale de transparență decizională și a fost fundamentat juridic, urmărea corectarea unor neconcordanțe din regulamentul actual și asigurarea unei aplicări mai echitabile a taxei de salubrizare pentru cetățeni.

Printre modificările propuse se numărau:

Posibilitatea încheierii de contracte directe cu operatorul de salubritate pentru persoanele care desfășoară profesii liberale și activități economice;

Eliminarea situațiilor de suprataxare a chiriașilor unităților administrativ-teritoriale prin aplicarea nediscriminatorie a taxei;

Introducerea taxei zero pentru locuințele nelocuite, pe baza unor documente justificative;

Stabilirea unei taxe minime pentru utilizarea redusă a serviciului, în scopul echilibrării sistemului;

Acordarea de scutiri pentru persoanele cu dizabilități, în conformitate cu legislația în vigoare.

În dezbaterile publice anterioare, primarul municipiului Fălticeni recunoscuse caracterul perfectibil al regulamentului actual și necesitatea analizării problemelor semnalate de cetățeni. Cu toate acestea, în ședința de Consiliu Local, majoritatea consilierilor a respins proiectul. Primarul a propus public respingerea acestuia, motivând că o analiză completă va fi realizată la finalul anului.

Proiectul a primit avize nefavorabile din partea comisiilor de specialitate, unde majoritatea este deținută de consilierii PSD. La solicitarea PSD votul a fost secret, iar rezultatul a fost de 6 voturi „pentru”, 11 voturi „împotrivă” și 2 voturi nule.

USR Fălticeni consideră că decizia luată astăzi nu rezolvă problemele semnalate de cetățeni, ci le amână pe termen nedeterminat.

„Problemele nu dispar prin vot. Ele rămân și sunt suportate în continuare de cetățeni. Ne vom continua demersurile pentru corectarea acestor disfuncționalități și pentru asigurarea unui sistem de taxare echitabil, transparent și corelat cu utilizarea reală a serviciului de salubrizare”, au transmis reprezentanții USR Fălticeni.