Vremea se înrăutățește în județul Suceava: Cod Galben de ploi însemnate, vânt puternic și ninsoare cu viscol la munte, valabil până luni

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică și o atenționare Cod Galben de precipitații însemnate cantitativ, valabile în intervalul 27 martie, ora 10:00 – 30 martie, ora 10:00.

Potrivit avertizărilor, în cea mai mare parte a țării, inclusiv în județul Suceava, vor fi intensificări ale vântului, mai ales vineri (27 martie) și sâmbătă (28 martie), cu viteze generale de 45–55 km/h. La munte, rafalele vor depăși frecvent 70–80 km/h.

Ploile se vor extinde treptat dinspre sud-vest și vor cuprinde toate regiunile. În județul Suceava și în restul Moldovei, precipitațiile vor fi moderate spre însemnate cantitativ, cu caracter de aversă, însoțite izolat de descărcări electrice, mai ales vineri după-amiază și sâmbătă.

La munte, situația devine mai dificilă:

La altitudini mai mari de 1600 m (în special în Carpații Orientali – zonele Ceahlău, Rarău, Giumalău, Obcinele Bucovinei), precipitațiile vor fi mixte, trecând în ninsoare.

Se va depune un strat de zăpadă local consistent (în medie 40–50 cm), însoțit de viscol puternic.

Până duminică dimineața, cantitățile de precipitații vor atinge 40–60 l/mp, iar pe arii restrânse chiar 70–80 l/mp, cu valori mai ridicate în sudul și estul județului.