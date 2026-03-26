41 de licee din Suceava participă la Târgul Ofertelor Educaționale de la Iulius Mall. Vino să descoperi mai multe despre oportunitățile de studiu!

Elevii care se pregătesc să facă următorul pas în parcursul lor educațional pot participa vineri, 27 martie 2026, la Târgul Ofertelor Educaționale, organizat la Iulius Mall Suceava. Vizitatorii vor avea ocazia să exploreze diverse opțiuni de studiu, să participe la activități interactive și să descopere oportunități de dezvoltare personală. Ediția din 2026 se remarcă prin cea mai mare participare: 41 de unități de învățământ liceal și o unitate postliceală. Participarea la eveniment este gratuită.

Vineri, între 10:00 și 16:00, participanții vor putea descoperi o varietate de opțiuni pentru continuarea studiilor, de la licee teoretice și vocaționale până la unități de învățământ tehnologic. Elevii vor avea ocazia de a discuta cu reprezentanții școlilor, de a obține informații despre profiluri, condiții de admitere, activități extracurriculare și perspective de carieră. Aceștia vor beneficia de consiliere pentru alegerea unui traseu educațional potrivit. Profesorii diriginți vor putea participa la workshopuri, axate pe consilierea și orientarea în carieră a elevilor.

Organizat de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Suceava, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava, târgul se adresează în special elevilor claselor a VII-a și a VIII-a, dar și părinților interesați de oferta educațională a liceelor din județ. Participarea la eveniment este gratuită.

Pe lângă activitățile educaționale, elevii pot participa și la tombolă. Tot ce au de făcut este să prezinte carnetul de elev vizat pentru anul școlar 2025 – 2026 la Centrul Info din Iulius Mall Suceava, vineri, în intervalul 10:00 – 16:00. Aceștia pot câștiga câte o pereche de căști Bluetooth JVC. Extragerea câștigătorilor are loc în aceeași zi, la ora 16:30.

Vino și tu la Iulius Mall Suceava pentru a descoperi pașii următori în educația ta!