Luptătorul sucevean Rusu Mihai, în fața unei provocări uriașe la Milano: în ring cu campionul european Daniele Scuro



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



România va fi reprezentată cu mândrie pe 18 aprilie, la Milano, de luptătorul sucevean Rusu Mihai, care va intra în ring în cadrul galei internaționale PURE CHALLENGE. Adversarul său va fi italianul Daniele Scuro, unul dintre cei mai titrați kickboxeri din Europa.

Originar din județul Suceava și pompier în cadrul Detașamentului de Pompieri Rădăuți, Rusu Mihai îmbină două profesii care cer curaj, disciplină și sacrificiu zilnic. Zi de zi salvează vieți în uniforma de pompier, iar în ring luptă cu aceeași determinare pentru visul său sportiv.

Daniele Scuro este un adversar de top, deținător al mai multor titluri importante:

Campion al Italiei

Campion Fight1

Campion European ISKA

Campion Mondial WKA

Meciul din 18 aprilie face parte dintr-un turneu internațional de un an, reprezentând faza eliminatorie. Câștigătorul va avansa în competiție și va avea șansa, la finalul turneului, să lupte pentru titlu împotriva campionului din ONE Championship, una dintre cele mai prestigioase organizații de sporturi de contact din lume.

Gala se va desfășura la Centro Pavesi Milano și va reuni sportivi de elită din întreaga lume.

„Este o oportunitate uriașă pentru mine. Sunt pregătit, am muncit enorm și voi da totul în ring pentru a reprezenta cu mândrie Suceava și România”, a declarat Rusu Mihai.

Pentru luptătorul sucevean, acest meci nu este doar o confruntare sportivă, ci un pas decisiv spre afirmarea la cel mai înalt nivel al kickboxingului mondial. Pe 18 aprilie, un pompier din Rădăuți va intra în ring pentru un vis care poate deveni realitate.