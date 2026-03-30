Castorii Suceava, victorie dublă și calificare în semifinale la Turneul 6 al Campionatului Național U13 Feminin

Clubul ABC Castorii Suceava a organizat sâmbătă, 28 martie 2026, Turneul 6 din cadrul Campionatului Național U13 Feminin, competiție găzduită în Sala de sport a Clubului. Au participat echipele ABC Castorii Suceava, ABC Laguna București, CSȘ Târgoviște, alături de formațiile din grupă CSȘ Craiova și ACS Sepsi Elite Sf. Gheorghe.

Echipa gazdă a încheiat turneul cu două victorii importante și meritorii: 44-40 împotriva CSȘ Târgoviște și 53-40 împotriva ABC Laguna București. Aceste rezultate asigură calificarea formației sucevene în faza semifinală a competiției.

Este primul sezon în care ABC Castorii Suceava participă în Campionatul Național U13 Feminin. Echipa este formată din 15 jucătoare crescute integral în cadrul clubului, ceea ce conferă un plus de valoare performanței obținute.

Dincolo de rezultatele sportive, organizarea acestui turneu atrage atenția asupra unei probleme structurale a baschetului feminin românesc: scăderea interesului și a numărului de echipe participante la nivel național.

„Baschetul feminin are nevoie de sprijin real. Tot mai puține cluburi reușesc să înscrie echipe în competiții, iar interesul fetelor pentru acest sport este în scădere. Din păcate, din zona Nord-Est, Suceava are doar o echipă înscrisă, Botoșani una la U14 și Iași cu o echipă de U16 și Liga I. Nici la nivel regional nu se reușește legarea mai multor echipe din cauza numărului scăzut de practicanți. Prin acest proiect, încercăm să construim o bază solidă și să oferim un exemplu că se poate”, a declarat antrenorul Ovidiu Stafie.

Clubul Castorii Suceava își propune să continue dezvoltarea acestei generații și să contribuie activ la creșterea vizibilității baschetului feminin la nivel local și național, încurajând cât mai multe fete să descopere și să practice acest sport.

Lotul echipei ABC Castorii Suceava: Andriese Anisia (17), Bar Antonia (22), Buleu-Covasa Antonia (16), Bujor Mihaela (45), Catargiu Adelina (7), Ceaus Maria (29), Danalache Arya (21), Danila Petra (28), Gavriloaia Sonia (14), Huianu Sara (5), Iurcov Vera (12), Iureniuc Carina (19), Nicoara Sofia (26), Ostafe Miriam (20), Pacurari Mara (99).

Antrenori: Ovidiu Stafie și Daniel Roșca.