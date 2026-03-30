PS Damaschin Dorneanul invită sucevenii la Procesiunea de Florii: Și prin aceasta ne mărturisim credința

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a transmis un mesaj de chemare duhovnicească adresat tuturor credincioșilor, invitându-i să participe la Procesiunea de Florii, care va avea loc duminică, 4 aprilie 2026.

„De ce să participăm la pelerinajul de Florii sau la procesiunea de Florii? Pentru că și prin aceasta ne mărturisim credința. Credința în Dumnezeu care, de dragul omului, a venit pe Pământ, s-a făcut unul dintre noi, s-a răstignit pentru noi, ca să ne mântuiască. S-a smerit pe Sine, ascultător, făcându-se până la moarte, și încă moarte pe cruce”, a subliniat PS Damaschin Dorneanul.

Preasfinția Sa a amintit că Nașterea Domnului în Betleem a fost smerită, întreaga Sa viață a fost smerită, iar intrarea în Ierusalim a fost, de asemenea, o intrare plină de smerenie. „Astăzi rememorăm acel eveniment. Pe străzile Sucevei, nu mai suntem pe străzile Sucevei, ci în Duh și duhovnicește înțelegând, suntem împreună cu El pe străzile Ierusalimului”, a explicat episcopul vicar.

PS Damaschin Dorneanul a atras atenția asupra unui aspect profund duhovnicesc: participarea la procesiune este și un gest de recuperare, de compensare. „La intrarea în Ierusalim, Domnul Hristos a fost primit cu bucurie, cu osanale, dar după câteva zile, oamenii s-au lepădat de El. Astăzi ne rugăm să fim consecvenți. Da, să-L însoțim la intrarea în Ierusalim, dar să rămânem cu El și vineri pe Golgota, ca tot împreună să fim și duminică de Înviere.”

Procesiunea de Florii, organizată de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, va porni la ora 15:30 din fața Catedralei „Nașterea Domnului” și va parcurge străzile centrale ale Sucevei, încheindu-se la Catedrala Arhiepiscopală.

Arhiepiscopia îndeamnă pe toți credincioșii să ia parte la acest moment de mărturisire a credinței, aducând cu ei ramuri de salcie sfințite, în spirit de rugăciune și unitate.