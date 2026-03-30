Garda Forestieră Suceava a intensificat controalele în februarie 2026: 94 de acțiuni, 82 mc lemn tăiat ilegal și confiscări de peste 700 mc

Garda Forestieră Suceava a prezentat bilanțul activității desfășurate în luna februarie 2026. Personalul de specialitate a efectuat un număr total de 94 de controale privind respectarea regimului silvic pe suprafața de competență, aproape dublu față de luna precedentă.

Dintre acestea, 8 acțiuni au fost controale de fond sau parțiale în păduri. În urma verificărilor a fost inventariat un volum de 82 mc de masă lemnoasă tăiată ilegal, cu o valoare estimată la aproximativ 41.000 lei. Au fost constatate două infracțiuni pentru tăieri ilegale de arbori, în care au fost sesizate organele de cercetare penală.

Totodată, au fost efectuate controale în 33 de parchete de exploatare a lemnului și verificate 49 de acte de punere în valoare, toate în partizi de produse principale și accidentale categoria I.

O activitate susținută s-a desfășurat și în afara fondului forestier, vizând deținerea, transportul, prelucrarea și comercializarea materialelor lemnoase. Au fost realizate 15 controale pe drumurile publice și verificate 34 de puncte de prelucrare și depozitare a lemnului. În urma acestor acțiuni au fost confiscate fizic 383 mc de material lemnos și valoric alte 344 mc.

Garda Forestieră Suceava continuă acțiunile de prevenire și combatere a tăierilor ilegale și a comerțului ilicit cu lemn, cu scopul de a proteja fondul forestier al județului.