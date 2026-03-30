350 de elevi din șase județe au trăit experiența „Student pentru o zi” la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Sâmbătă, 28 martie 2026, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava, a organizat cea de-a XV-a ediție a Concursului interjudețean pentru liceeni „Student pentru o zi”. Evenimentul a reunit aproximativ 350 de participanți – elevi de clasa a XII-a și profesori coordonatori – din județele Bistrița-Năsăud, Botoșani, Iași, Neamț, Vaslui și Suceava.

Concursul s-a desfășurat sub formă individuală la 16 discipline din domenii variate, oferindu-le elevilor ocazia unică de a experimenta viața de student în campusul USV. Participanții au asistat la cursuri și seminarii, au explorat laboratoarele moderne dotate cu tehnologie de ultimă generație, au vizitat baza sportivă și au servit masa la Cantina universității. De asemenea, au avut posibilitatea să discute cu cadre didactice universitare și cu studenți din mai multe facultăți.

Casa de Cultură a Studenților a oferit două momente artistice de excepție: spectacolul de teatru „Pinguini”, pus în scenă de trupa Fabulinus USV, și un concert de muzică folk. Profesorii coordonatori au participat la workshopul „Ecuația stării de bine a profesorului”, organizat de Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră al USV.

Cuvântul de bun venit a fost adresat de prof. univ. dr. Ștefan Purici, prorector al USV cu imaginea universității, relații internaționale și dezvoltare europeană.

Premiile acordate au constat în certificate de agrementare care aduc beneficii concrete la admiterea din 2026-2027:

Elevii clasați pe locurile I–III sunt scutiți de plata taxelor de înscriere și înmatriculare;

Câștigătorii locului I sau II vor fi admiși fără taxe de școlarizare la programele de studiu corespunzătoare domeniului pentru care au obținut certificatul;

Toți participanții beneficiază de reducerea taxei de înmatriculare la orice program sau formă de învățământ

Câștigătorii ediției a XV-a:

Alimentație publică

Premiul I – COLESCIUC Ionatan, Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir”, Suceava, profesor coordonator Reindl Alexandra, Premiul al II-lea – MAXIM Andreea-Ștefania, Colegiul Economic „Octav Onicescu”, Botoșani, profesor coordonator Acatrinei Ana-Cătălina, Premiul al III-lea – LUPU Ana Elena, Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”, Piatra-Neamț, profesor coordonator Acuculiței Ancuța-Denisa;

Biologie + Kinetoterapie și motricitate specială

Premiul I – ICHIM Otilia-Elena, Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, profesor coordonator Drumea Mariana, Premiul al II-lea – BOGHIAN Cristina-Mihaela, Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” Suceava, profesor coordonator Grigoraș Gabriela Liliana, Premiul al III-lea – SAVA Ionela, Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, profesor coordonator Mariana Drumea;

Chimie + Ecologia și protecția mediului

Premiul I – DUDUMAN Delia-Dumitrița, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, profesori coordonatori Spînu Mariana și Buhu Narcisa, Premiul al II-lea – SCHIPOR Elena Denisa, Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, profesor coordonator Drumea Mariana, Premiul al III-lea – TURENSCHI Lăcrămioara, Colegiul Silvic Bucovina Câmpulung Moldovenesc, profesor coordonator Pasinciuc Alina Roxana;

Comunicare și relații publice

Premiul I – DĂNILĂ Emanuela Nicoleta, Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni, profesor coordonator Bucur Elena Cipriana, Premiul al II-lea – ILIUC Anamaria, Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă” Siret, profesor coordonator Ciubotariu Ancuța Simona, Premiul al III-lea – MIHALESCU Paraschiva-Iustina, Colegiul Tehnic „Regele Ferdinand I” Rădăuți, profesor coordonator Bândiul Ionele-Mihaela;

Controlul și expertiza produselor alimentare + Ingineria produselor alimentare

Premiul I – DARANDOI Georgiana-Mihaela, Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatr-Neamț, profesori coordonatori Cercel George și Casian Marian, Premiul al II-lea – PANCHEA Ștefania-Delia, Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatr-Neamț, profesori coordonatori Cercel George și Casian Marian, Premiul al III-lea – PUȘCĂȘELU Mihaela-Denisa, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, profesor coordonatoe Darie Mihaela;

Economie

Premiul I – MIHAI Mihăiță-Gabriel, Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni, profesori coordonatori Pașcău Iustina și Suseanu Claudia, Premiul al II-lea – SOLCAN Vlăduț, Colegiul Silvic Bucovina Câmpulung Moldovenesc, profesor coordonator Buta Larisa, Premiul al III-lea – DANILEȚ Ovidiu Emanuel, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, profesor coordonator Harja Irina Geanina;

Geografie

Premiul I – SLĂTINARU Rareș-Gabriel, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Târgu Neamț, profesor coordonator Roșu Constantin, Premiul al II-lea – ȘERBAN Yarina, Colegiul Național „Spiru Haret” Suceava, profesor coordonator Atomei Florentina, Premiul al III-lea – PAULESCU Sara-Ioana, Liceul Teoretic „Dr. Mihai Ciucă” Săveni, profesor coordonator Dumitru Pancu;

Istorie

Premiul I – HOJBOTĂ Cristina-Domnica, Liceul Tehnologic „Tomșa Vodă” Solca, profesor coordonator Leșan Maricica, Premiul al II-lea – MIREANU Maria, Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, profesor coordonator Tanasă Bogdan Ioan, Premiul al III-lea – VASELINIUC Eduard-Ștefan, Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, profesor coordonator Gavrilovici-Bilan Lacrămioara-Doinița;

Limba și literatura franceză

Premiul I – GÎNGA Veronica, Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, profesori coordonatori Mocanu Luminița și Ciurari Laurica, Premiul al II-lea – BRUMĂ Bianca-Maria, Colegiul Național „Mihail Sadoveanu” Pașcani, profesor coordonator Anicolaesei Alexandra, Premiul al III-lea – ȘFABU Valentina, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava, profesor coordonator Hetriuc Maria-Cristina;

Limba și literatura germană

Premiul I – ONICEANU Alexandra, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, profesor coordonator Juravle-Lucescu Alina, Premiul al II-lea – BUDUI Laura Ioana, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, profesor coordonator Juravle-Lucescu Alina, Premiul al III-lea – LAUR Daria Ioana, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, profesor coordonator Maftei Camelia;

Limba și literatura italiană

Premiul I – SOLTUZU Naomi Serena, Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă” Siret, profesor coordonator Ciubotariu Ancuța Simona, Premiul al II-lea – CĂLIN Alessia-Ioana, Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului, profesor coordonator Solonaru Elena-Sextilia, Premiul al III-lea – NEGRUȘOR Diana Holly, Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava, profesor coordonator Maxim Irina;

Limba și literatura spaniolă

Premiul I – GAFIȚESCU Sara Esmeralda, Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni, profesor coordonator Bucur Elena Cipriana, Premiul al II-lea – PEPERIGEANU Bianca Alisia, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava, profesor coordonator Nuțu Silvia Corina, Premiul al III-lea – VÎRLAN Ilie Vlad, Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni, profesor coordonator Corbu Luminița-Claudia;

Proiectare asistată în AutoCAD

Premiul I – GALAȚANU Bogdan, Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava, profesor coordonator Irimia Delia Elena, Premiul al II-lea – CIMPOI Pavel, Colegiul Tehnic „Regele Ferdinand I” Rădăuți, profesor coordonator Fomin Michaela, Premiul al III-lea PEI Ștefan Alexandru, Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni, profesor coordonator Sîrghie Elena;

Psihologie

Premiul I – ȚIGĂNAȘ Melisa-Ionela, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava, profesor coordonator Anuței Gabriela, Premiul al II-lea ILIȘESCU Maria-Diana, Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni, profesori coordonatori Trușcan Magdalena-Simona și Niță Laura-Nicoleta, Premiul al III-lea – BORDEIANU Raluca-Elena, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava, profesor coordonator Catargiu Anamaria:

Sisteme electrice și energetice

Premiul I – MARCU Mateo, Colegiul Tehnic „Gh. Asachi” Botoșani, profesor coordonator Hăilă Dănuț, Premiul al II-lea – ADĂSCĂLIȚEI Nicu, Colegiul Tehnic „Gh. Asachi” Botoșani, profesor coordonator Hăilă Dănuț, Premiul al III-lea – PÎȚU Iuliana Alexandra, Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, profesor coordonator Șutac Victor;

Turism

Premiul I – MATHIAN Alexandra, Colegiul „Andronic Motrescu” Rădăuți, profesor coordonator Gavra Ariadna Ioana, Premiul al II-lea – MAZĂRE Maria-Petronela, Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului, profesor coordonator Orhean-Vrânceanu Maria; Premiul al III-lea – BALAN Robert, Liceul Tehnologic Nr.1 Câmpulung Moldovenesc, profesor coordonator Niculea Maria.