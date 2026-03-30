Primăria propune o străpungere pentru fluidizarea traficului în zona Școlii Gimnaziale „Ion Creangă” din cartierul Obcini

Primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, a inițiat un proiect de hotărâre pentru aprobarea unui Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Amenajare străpungere pentru acces la Școala Gimnazială Ion Creangă pentru asigurarea fluidizării traficului rutier din zonă”.

Potrivit referatului de aprobare, zona Școlii Gimnaziale „Ion Creangă” de pe Bulevardul Gavril Tudoraș, din cartierul Obcini, este una dintre cele mai aglomerate din municipiu. În intervalele de începere și terminare a cursurilor apar blocaje majore care paralizează complet circulația auto pe Bulevardul Gavril Tudoraș și pe Bulevardul 1 Decembrie 1918, creând disconfort atât pentru locuitorii din zonă, cât și pentru profesorii, părinții și elevii implicați în procesul educațional.

Pentru rezolvarea acestei probleme, Primăria Suceava propune executarea unei străpungeri (bretele de drum) cu intrare din Bulevardul Gavril Tudoraș, care va traversa incinta școlii (în latura de nord-est a clădirii) și va ieși după aproximativ 173 de metri în Bulevardul 1 Decembrie 1918.

Astfel, autoturismele care vin să ia sau să lase copiii la școală nu vor mai bloca arterele principale intens circulate, ci vor folosi noua bretea, unde urcarea și coborârea se vor face în condiții de siguranță deplină.

Caracteristicile tehnice ale proiectului:

Lungime totală a străpungerii: 173 metri

Lățime parte carosabilă: 3,50 metri (o bandă de circulație cu sens unic)

Pavaj: mixturi asfaltice și dale din beton

Trotuare noi din pavele autoblocante

Amenajarea spațiilor verzi și a locurilor de parcare existente

Zid de sprijin pentru asigurarea stabilității taluzului

Semnalizare rutieră orizontală și verticală completă

Lucrările se vor executa pe două terenuri aflate în proprietatea municipiului Suceava (domeniul public), cu suprafețele de 6.117,37 mp (CF nr. 47263) și 4.059,05 mp (CF nr. 47264), ambele situate pe Bulevardul Gavril Tudoraș nr. 13.

Prin realizarea acestei investiții, Primăria Suceava estimează că se vor asigura condiții optime de fluidizare a traficului rutier și pietonal într-un nod rutier important și extrem de aglomerat al orașului.

Proiectul urmează să fie supus dezbaterii și aprobării în ședința Consiliului Local al Municipiului Suceava.