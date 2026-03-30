Primarul Vasile Rîmbu propune acceptarea donației unei rețele de apă potabilă realizată de Trutzi Real Estate pentru Ansamblul Rezidențial Panoramic din Suceava



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, a semnat referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre privind acceptarea donației unor bunuri reprezentând rețele de alimentare cu apă potabilă, realizate de societatea Trutzi Real Estate SRL din surse proprii.

Investiția, destinată în principal branșamentului la sistemul public de alimentare cu apă al Ansamblului Rezidențial Panoramic, are o valoare declarată de 994.196,06 lei și include:

Conductă principală de alimentare din PEHD PE 100 Dn 315 mm PN10 SDR 17, cu o lungime de 407 metri;

Conductă de distribuție din PEHD PE 100 Dn 200 mm PN10 SDR 17, cu o lungime de 381 metri;

Branșamente individuale pentru imobilele tip bloc de locuințe, realizate din conducte Dn 100 mm, prevăzute cu sisteme de contorizare amplasate în subsoluri.

Lucrările au fost executate conform proiectului tehnic avizat de operatorul regional ACET SA Suceava și au fost recepționate în condițiile legii.

Prin acest proiect, Municipiul Suceava urmează să accepte donația și să preia rețelele în domeniul public, urmând ca acestea să fie transmise în administrarea operatorului regional ACET SA Suceava pentru exploatare, întreținere și operare unitară.

Avantajele acceptării donației:

Extinderea infrastructurii de alimentare cu apă potabilă fără implicarea de fonduri din bugetul local;

Asigurarea serviciului de apă pentru locuitorii Ansamblului Rezidențial Panoramic și pentru zonele adiacente în dezvoltare;

Creșterea gradului de confort și a calității vieții cetățenilor;

Gestionarea unitară și eficientă a întregii rețele prin operatorul regional.

Potrivit prevederilor Codului Administrativ și ale legislației specifice serviciului de apă, infrastructura edilitară face parte din domeniul public al unității administrativ-teritoriale.

Proiectul de hotărâre va fi supus dezbaterii și aprobării în următoarea ședință a Consiliului Local al Municipiului Suceava.