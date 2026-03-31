Vasile Rîmbu a retras proiectele privind străpungerile de la Școala Nr.3 și Școala „Ion Creangă” după protestele părinților și profesorilor: Trebuie să convingem lumea că așa trebuie

Primarul Sucevei, Vasile Rîmbu, a anunțat, în debutul ședinței Consiliului Local Suceava retragerea celor două proiecte de hotărâre privind realizarea străpungerilor de la Școala Gimnazială Nr. 3 și Școala „Ion Creangă”. El a spus că părinți ai elevilor și cadre didactice de la cele două școli sucevene au cerut să vină în ședința consiliului local pentru a-și expune nemulțumirea față de acestea.

Viceprimarul Dan Ioan Cușnir a explicat în ședință că aceste două proiecte vin ca soluții agreate de Poliția Rutieră în contextul implementării proiectului de sensuri unice din municipiu, pentru a rezolva aglomerările de pe strada Mărășești și strada Gavril Tudoraș.

„Faptul că aparatul tehnic a transmis cu întârziere aceste proiecte și incomplete este bucătăria noastră internă pe care o vom gestiona ulterior. Nu mi-aș dori să lăsăm impresia că vrem să mergem pe repede înainte așa că propunerea este să le retragem”, a spus Cușnir.

Primarul Vasile Rîmbu a spus că la asemenea proiecte nu trebuie să acționeze emoțional.

„Dacă ele (proiectele n.r.) sunt cu adevărat benefice, trebuie să demonstrăm că sunt benefice și, desigur, cei care într-o anumită fază, manifestă o anumită nemulțumire vor fi convinși că așa este bine. Am în vedere faptul că la Școala nr. 8 am avut o asemenea soluție și toată lumea o apreciază, chiar dacă la timpul respectiv aprecierile nu erau la unison”, a spus Rîmbu.

Primarul a arătat că va trebui ca sucevenii să fie convinși că proiectele propuse sunt benefice.

„Le pregătim frumos, convingem lumea că așa trebuie și atunci având toate datele și informațiile la dispoziție putem spune „Da” sau „Nu” în ședința de Consiliu Local”, a mai declarat Vasile Rîmbu.

Profesorii Școlii Gimnaziale „Ion Creangă” din cartierul Obcini au lansat un apel public către părinți și comunitate, solicitând oprirea proiectului de amenajare a unei străpungeri rutiere în incinta școlii, propus de Primăria Municipiului Suceava pentru fluidizarea traficului.

Într-o scrisoare deschisă, cadrele didactice atrag atenția asupra riscurilor majore pe care le-ar implica realizarea bretelei de acces:

Siguranța copiilor – creșterea traficului și a vitezei vehiculelor în imediata apropiere a școlii ar pune în pericol viața și integritatea fizică a elevilor;

– creșterea traficului și a vitezei vehiculelor în imediata apropiere a școlii ar pune în pericol viața și integritatea fizică a elevilor; Zgomot și poluare – traficul intens ar aduce un nivel ridicat de zgomot și noxe, afectând concentrarea și sănătatea copiilor;

– traficul intens ar aduce un nivel ridicat de zgomot și noxe, afectând concentrarea și sănătatea copiilor; Praf și murdărie – lucrările de construcție și circulația sporită ar genera praf și murdărie, compromițând calitatea aerului din interiorul școlii;

– lucrările de construcție și circulația sporită ar genera praf și murdărie, compromițând calitatea aerului din interiorul școlii; Pierderea spațiului verde – curtea din fața școlii reprezintă unul dintre puținele locuri unde copiii pot juca și se relaxa în aer liber, esențial pentru dezvoltarea lor fizică și emoțională;

– curtea din fața școlii reprezintă unul dintre puținele locuri unde copiii pot juca și se relaxa în aer liber, esențial pentru dezvoltarea lor fizică și emoțională; Impact asupra întregii comunități – intervenția ar afecta nu doar școala, ci și calitatea vieții locuitorilor din zonă prin creșterea traficului și a poluării.

„În calitate de părinți, știți cât de important este să oferim copiilor noștri un mediu sigur și sănătos pentru a învăța și a crește. De aceea, vă adresăm această rugăminte: alăturați-vă nouă, profesorilor, în lupta pentru a proteja spațiul școlii noastre de intervențiile autorităților locale”, se arată în apelul profesorilor.

Cadrele didactice recunosc necesitatea îmbunătățirii traficului în zonă, dar susțin că există soluții alternative mai sigure și mai sustenabile, care nu sacrifică spațiul destinat educației și recreerii copiilor.