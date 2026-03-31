Criza energetică din 2026 riscă să readucă România la nivelul de trai din anii 1996-2000. Dumitru Chisăliță trage un semnal de alarmă dur

Președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță, avertizează că explozia prețurilor la motorină, gaze naturale și energie electrică în 2026 poate provoca o degradare majoră a nivelului de trai în România, comparabilă cu perioada de sărăcie acută din anii 1996-2000.
Într-o analiză amplă, expertul în energie arată că nu mai vorbim despre simple „scumpiri”, ci despre o presiune generalizată asupra întregii economii și asupra puterii de cumpărare a populației.
Estimările AEI indică creșteri dramatice ale prețurilor în 2026, doar ca urmare a majorării costurilor energetice (scenariul mediu: motorină 10,5 lei/l – +40%, gaze +60%, energie electrică +12%):
- Pâine: +15% doar din energie → până la +38% total
- Lapte: +15% doar din energie → până la +36% total
- Carne: +19% doar din energie → până la +47% total
- Apartament nou: +5% doar din energie → până la +6-8% total
- Chirie: +5% doar din energie → până la +6% total
- 1 km de autostradă: +23% doar din energie → până la +28% total
„Economia nu mai crește. Se scumpește”, subliniază Dumitru Chisăliță. El atrage atenția că motorina la 10,5 lei/litru, gazele naturale cu +60% și energia electrică cu +12% vor afecta simultan toate sectoarele – de la transport și agricultură, până la producție, servicii și costurile locuinței.
Analiza arată că România riscă o creștere semnificativă a sărăciei:
- Sărăcia relativă ar putea urca de la 19% spre 23-25% (până la 5,5 milioane de români);
- Indicatorul AROPE (riscul de sărăcie sau excluziune socială) ar putea crește de la 27,9% spre 32-35%;
- Deprivarea materială și socială severă ar putea ajunge la 20-26%.
„Nu vorbim despre o încetinire economică. Vorbim despre începutul unei degradări reale a nivelului de trai, pe o fundație deja crăpată”, avertizează președintele AEI.
Chisăliță critică dur abordarea autorităților, menționând că în loc să protejeze consumatorul vulnerabil, se pregătește populația pentru un trai cu mai puțin – mai puțină lumină, mai puțină căldură, mai puțin consum – prin introducerea unui sistem de tip Ro-ALERT energetic, fără o infrastructură reală de măsurare și fără date corecte.
„România nu intră doar într-un an dificil. Intră într-o etapă în care sărăcia se extinde rapid și devine structură. La sfârșitul anului 2026, într-un scenariu pesimist, nu vom mai vorbi despre «românii vulnerabili». Vom vorbi despre o societate în care o treime nu mai pot ține pasul cu costul vieții”, concluzionează Dumitru Chisăliță.
