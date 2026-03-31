Atelier de pictură icoană în manieră bizantină pentru adulți, la Muzeul Național al Bucovinei



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Muzeul Național al Bucovinei organizează, cea de-a VII-a ediție a Atelierului de pictură icoană în manieră bizantină, adresat publicului adult.

Atelierul se va desfășura la Muzeul de Istorie din Suceava, în două serii: în perioada 24 aprilie – 12 mai 2026 și 18 mai – 2 iunie 2026.

Cursul este structurat în 10 ședințe, fiecare cu durata de 3 ore, organizate în intervalul orar 17:00–20:00.

Activitățile se vor desfășura în două grupe a câte maximum 12 participanți.

Programul se adresează persoanelor cu vârsta de peste 18 ani, interesate de aprofundarea tehnicilor tradiționale de iconografie bizantină. Sub îndrumarea unui lector de specialitate, participanții vor parcurge, etapă cu etapă, procesul de realizare a unei icoane, de la primele faze până la finalizarea completă a lucrării („da capo al fine”). Tehnica utilizată valorifică experiența multiseculară a iconarilor, adaptată materialelor contemporane.

Toate materialele necesare desfășurării atelierului sunt asigurate de organizatori.

Înscrierile se realizează la sediul Muzeului de Istorie din Suceava, prin completarea fișei de înscriere disponibilă la Compartimentul Artă. Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0230 216 439, interior 133, sau accesând site-ul oficial al instituției.

Taxa de participare este de 200 lei și se achită în numerar la casieria muzeului.

Proiect finanțat de Consiliul Județean Suceava.

Lucrările realizate în cadrul atelierului vor fi prezentate publicului într-o expoziție organizată la Muzeul de Istorie.