De ce PSD va deconta singur guvernarea, de politolog dr. Adrian Botezatu



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Mai multe cercetări sociologice arată că la nivelul societății românești aproximativ 80% dintre cetățeni sunt nemulțumiți de actuala guvernare. Din start, Guvernul aprobat de Parlament nu avea susținerea populară deoarece premierul era dat de partidul de pe locul 3 în alegeri , iar direcția principală a guvernării era dictată de partidul de pe locul 4 în alegeri.

Cu toată nemulțumirea generală, votanții USR sunt foarte mulțumiți de deciziile lui Ilie Bolojan ce aplică principiile darwinismului economic și social (din colivia aurită, corporatiștii nu au înțeles chiar din prima că sărăcirea accelerată a bazei societății va contracta piața și vânzările, în general, vor scădea abrupt).

De asemenea, rețelele de vot ale PNL sunt mulțumite , atâta timp cât partidul se află la guvernare și se poate factura masiv către instituțiile de stat și asigura joburi relaxante tot la Stat.

Singura categorie electorală total nemulțumită de guvernare sunt votanții PSD.

PSD a reușit contra performanța de a lovi în interesele tuturor segmentelor sale de electorat, nimeni nu a scăpat practic, neatins.

Astfel, singurul partid din actuala coaliție la putere care va deconta electoral guvernarea va fi PSD.

Sociologul Barbu Mateescu a remarcat că după câte o criză economică majoră, un partid de la guvernare a dispărut: PNȚ CD în 2000, PDL în 2012 și foarte, foarte probabil PSD în 2028.

Și în Franța, după mandatul dezastruos al lui Francois Hollande, cel mai important partid politic francez Partidul Socialist a colapsat electoral.

2028……tic-tac……..tic-tac…….