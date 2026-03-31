Primarul Vasile Rîmbu, despre criticile aduse de Prefectura Suceava la regulamentul parcărilor de reședință: „Nu mizez pe inteligența artificială, ci pe inteligența naturală a aleșilor locali”

Primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, a răspuns marți, în ședința Consiliului Local, adresei Prefecturii Suceava privind regulamentul pentru parcările de reședință, anunțând că Primăria are toată deschiderea de a rediscuta și îmbunătăți documentul.

„Eu n-aș miza foarte mult pe inteligența artificială, pentru că ea generează date cu caracter generic, fără a merge în particular. Eu zic că inteligența noastră naturală este foarte, foarte utilă și o putem folosi fără niciun fel de rezerve”, a declarat primarul Vasile Rîmbu, făcând referire directă la modul în care a fost analizată problema de către Instituția Prefectului.

Primarul a citat din Codul Administrativ, subliniind că aleșii locali nu sunt subordonați autorităților centrale sau prefecturilor, ci trebuie să existe relații de colaborare, nu de adversitate, deoarece toate nivelurile administrației sunt interdependente.

Vasile Rîmbu a anunțat că Primăria va forma o echipă formată din 4 consilieri locali și tehnicieni care vor analiza și vor aduce modificări și completări la regulament. Acesta va fi supus din nou dezbaterii publice.

„Avem toată deschiderea de a supune dezbaterii publice acest regulament. Vom forma o echipă din 4 consilieri și tehnicieni din cadrul Consiliului Local și vom aduce modificările și completările de rigoare”, a precizat primarul.

El a explicat că emoția mare din jurul regulamentului a fost generată de termenul de licitație, care reprezintă metoda legală și cea mai sigură de departajare atunci când există mai multe cereri pentru același loc de parcare. Din experiența anterioară, peste 90% din locuri au fost atribuite direct, iar licitația intervine doar în caz de concurență.

Primarul a precizat că vechiul regulament a stat 45 de zile în dezbatere publică, la fel cum va sta și varianta nouă. „Nu au venit cine știe ce propuneri de la public. Acum să sperăm că o să vină”, a spus Vasile Rîmbu.

Pentru a evita deranjurile și orgoliile inutile provocate de licitații, Primăria va reduce ușor termenul de intervenție a solicitanților (actualul termen de 7 zile). „În șapte zile se pot gândi și răzgândi. Pot veni și niște orgolii în care spun «doamne, plătesc mai mult să îi arăt vecinului că eu sunt cel care câștig». Nu, asta nu este obiectivul nostru”, a subliniat Vasile Rîmbu.

El a reamintit că scopul regulamentului este să organizeze și să disciplineze activitatea de parcare într-un oraș care are peste 50.000 de autoturisme și aproximativ 10.000 de locuri de parcare (în curs de re-inventariere).

„Nu poți disciplina această activitate decât prin atribuirea contra cost a locurilor respective. Abonamentul costă 500 de lei pe an, adică aproximativ 1,35 lei pe zi. Cred că se merită să-ți asiguri locul respectiv, confortul și securitatea mașinii, în loc să pierzi timp și combustibil căutând un loc liber”, a concluzionat primarul.

El a precizat că regulamentul actual rămâne valabil până la aprobarea noii variante și că documentul va fi transmis din nou către Prefectură, cu respect și deferență, după ce va fi completat.

Vasile Rîmbu declarase anterior că din 31 martie vor fi suspendate licitațiile, dar declarația de astăzi arată că va merge în continuare cu aceeași variantă existentă în prezent.