Primarul Vasile Rîmbu propune o nouă străpungere pentru fluidizarea traficului în zona Școlii Gimnaziale nr. 3 din Suceava

Primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, a inițitat un proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea unei străpungeri rutiere destinate descongestionării traficului din zona Școlii Gimnaziale nr. 3 de pe strada Mărășești.

Potrivit referatului de aprobare, zona Școlii Gimnaziale nr. 3 este una dintre cele mai aglomerate din municipiu, mai ales în intervalele de începere și terminare a cursurilor, când pe strada Mărășești apar blocaje majore care paralizează circulația auto. Aceste blocaje creează disconfort semnificativ atât pentru locuitorii din zonă, cât și pentru profesorii, părinții și elevii implicați în procesul de învățământ.

Soluția propusă constă în executarea unei bretele de drum (străpungere) cu acces din strada Mărășești, imediat după Magazinul Expert Music. Aceasta va traversa incinta școlii (în fața intrării principale) și va reveni în strada Mărășești după aproximativ 100 de metri, în direcția Catedralei „Nașterea Domnului”.

Prin această investiție, autoturismele care vin să ia sau să lase copiii la școală nu vor mai bloca artera principală Mărășești, ci vor folosi breteaua nouă, unde debarcarea și urcarea se vor face în condiții de siguranță maximă.

Caracteristicile tehnice ale proiectului:

Lungime totală: 107 metri

Lățime parte carosabilă: 3,50 metri (o bandă de circulație cu sens unic)

Pavaj: mixturi asfaltice și dale din beton

Trotuare noi din pavele autoblocante

Amenajarea spațiilor verzi și a locurilor de parcare existente

Semnalizare rutieră orizontală și verticală completă

Lucrările se vor executa pe un teren aflat în proprietatea municipiului Suceava (domeniul public), situat pe strada Mărășești nr. 38, cu suprafața de 7.819,12 mp.

Primăria Suceava consideră că realizarea acestei străpungeri va asigura condiții optime de fluidizare a traficului rutier și pietonal într-un nod rutier important și extrem de aglomerat al orașului.

Proiectul urmează să fie supus dezbaterii și aprobării în ședința de marți a Consiliul Local al Municipiului Suceava