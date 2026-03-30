Primarul Vasile Rîmbu propune înființarea societății Administrația Piețelor Suceava S.A. pentru o gestionare mai eficientă a piețelor și a activității de ecarisaj

Primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, propune Consiliului Local înființarea societății Administrația Piețelor Suceava S.A., cu acționar unic Municipiul Suceava.

Scopul este eficientizarea administrării piețelor agroalimentare, a Complexului Comercial Bazar și a serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân (ecarisaj), prin trecerea de la forma actuală de serviciu public fără personalitate juridică la o societate comercială pe acțiuni.

În prezent, serviciul de administrare și exploatare a piețelor agroalimentare și a Complexului Comercial Bazar funcționează ca direcție în cadrul aparatului de specialitate al Primarului, fără personalitate juridică, pe baza unui regulament aprobat prin hotărâre a Consiliului Local.

Finanțarea se realizează preponderent din venituri proprii (chirii, taxe, tarife), completate cu alocări de la bugetul local.

Personalul este angajat prin contracte de muncă cu Municipiul Suceava.

Obiectivul principal al direcției este buna administrare a terenurilor și spațiilor publice aferente piețelor, crearea unui cadru optim pentru comercializare care să respecte principiile concurenței loiale, protecția consumatorilor, sănătatea publică și mediul.

De asemenea, în cadrul aparatului Primarului funcționează și serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân (parte din salubrizarea municipală). Acesta se ocupă cu capturarea, transportul la adăpostul din str. Energeticianului nr. 9A, asistența sanitar-veterinară, tratamente, tranchilizare și adopții. Activitatea este reglementată de OUG nr. 155/2011, dar personalul contractual este insuficient, ceea ce a dus la delegarea de angajați din alte servicii.

Atât serviciul piețelor, cât și cel de ecarisaj operează în prezent ca structuri fără personalitate juridică în aparatul Primarului.

Referatul primarului subliniază că legislația în vigoare (Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind serviciile publice de administrare a domeniului public și privat de interes local) oferă autorităților locale flexibilitatea de a alege cea mai potrivită modalitate de organizare.

Potrivit OG nr. 71/2002, serviciile de administrare a domeniului public includ explicit „construirea, modernizarea, întreținerea, administrarea și exploatarea piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor, precum și organizarea și funcționarea activității de ecarisaj”.

Înființarea, organizarea și monitorizarea acestor servicii reprezintă o competență exclusivă a autorităților locale.

Referatul arată că gestiunea directă se poate realiza prin operatori, inclusiv societăți comerciale reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, înființate de autoritățile locale. De asemenea, Codul Administrativ (OUG nr. 57/2019) permite consiliilor locale să participe la înființarea de societăți de interes local.

Detalii despre noua societate:

Denumire: Administrația Piețelor Suceava S.A.

Capital social: 90.000 lei, împărțit în 9.000 de acțiuni cu valoare nominală de 10 lei/acțiune.

Acționar unic: Municipiul Suceava.

Sistem de administrare: unitar, conform OG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Subordonare: față de Consiliul Local al Municipiului Suceava, care va aproba bugetul de venituri și cheltuieli, chiriile, tarifele și politicile investiționale.

Prin înființarea societății se urmăresc mai multe avantaje:

adaptarea serviciilor la nevoile reale ale comunității;

creșterea standardelor și indicatorilor de performanță;

descentralizarea și aplicarea principiilor economiei de piață și concurenței;

protejarea și punerea în valoare a domeniului public;

funcționare în condiții de siguranță, rentabilitate și eficiență economică;

reducerea birocrației.

Noua societate va presta serviciile cu respectarea principiilor autonomiei locale, descentralizării, responsabilității, legalității, dezvoltării durabile și eficienței economice.