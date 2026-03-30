Liderul PSD Suceava, Gheorghe Șoldan: Direcția actualului Guvern este greșită și trebuie schimbată!

Membrii Biroului Permanent Județean al PSD Suceava au participat luni, la Bacău, la întâlnirea regională a organizațiilor PSD din Regiunea Nord-Est, organizată de conducerea centrală a partidului. Alături de președintele PSD, Sorin Grindeanu, și secretarul general Claudiu Manda, au fost prezenți reprezentanții organizațiilor județene din Suceava, Bacău, Iași, Botoșani, Neamț și Vaslui.

În cadrul discuțiilor aplicate privind situația actuală a guvernării și direcțiile de acțiune pentru perioada următoare, toți participanții au subliniat necesitatea unei schimbări în actul de guvernare, pe fondul dezechilibrelor economice generate de politicile actuale și al deciziilor luate unilateral în coaliție, fără consultarea reală a partenerilor.

Președintele PSD Suceava, Gheorghe Șoldan, a declarat: „E clar că direcția actualului Guvern este greșită și trebuie făcută o schimbare. Nu va fi o decizie luată în spatele unor uși închise, ci una care reflectă voința majorității membrilor partidului, exprimată prin vot, așa cum s-a întâmplat și în momentul intrării la guvernare, când peste 5.000 de social-democrați au susținut această opțiune pentru asigurarea stabilității.”

În cadrul întâlnirii au fost analizate trei scenarii posibile:

continuarea actualei formule de guvernare;

menținerea unui guvern funcțional, dar cu schimbarea parametrilor de guvernare;

retragerea PSD de la guvernare și intrarea în opoziție.

Gheorghe Șoldan a subliniat că PSD a intrat în coaliție cu bună-credință, pentru a asigura stabilitatea țării, însă în absența unui parteneriat real și a respectării angajamentelor asumate, partidul are datoria să acționeze în interesul românilor.

„Am avertizat în numeroase rânduri că politicile primitive de austeritate vor lovi direct în consum și vor împinge economia spre recesiune. În aceste condiții, a fost nevoie de acțiuni ultimative pentru a impune măsuri firești, umane, de bun-simț pe care le vedem în alte state din Uniunea Europeană: creșterea salariului minim, susținerea copiilor săraci sau a celor cu dizabilități, sprijinirea persoanelor cu venituri mici sau intervenția guvernului pentru temperarea creșterilor accelerate ale prețurilor la combustibili”, a precizat președintele PSD Suceava.

El a reafirmat că PSD va rămâne un partid responsabil și nu va face majoritate cu niciun partid extremist, dar are, în același timp, responsabilitatea de a schimba direcția în care merge actuala guvernare.

Decizia finală privind continuarea participării PSD la guvernare va fi luată în urma consultării interne a membrilor partidului, printr-un vot programat pe 20 aprilie 2026.