Recidivist, arestat preventiv în lipsă pentru tâlhărie calificată la Rădăuți



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de un inculpat major, aflat în stare de recidivă, pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată.

Potrivit comunicatului Biroului de informare publică și relații cu presa, la data de 17 martie 2026, pe timp de noapte, inculpatul, împreună cu un alt suspect, a folosit violența pentru a sustrage o sumă de bani din posesia unei persoane vătămate.

Prin ordonanța procurorului din 23 martie 2026 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale, iar la data de 27 martie 2026 procurorul a propus arestarea preventivă în lipsă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data punerii în executare a mandatului de arestare preventivă. Propunerea a fost admisă de instanță.

Cercetările în cauză continuă în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt și stabilirii răspunderii judiciare complete.