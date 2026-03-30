Accident rutier la Stamate: Un șofer băut s-a răsturnat cu mașina în șanț după o manevră cu spatele la ieșirea din curte

Un accident rutier soldat cu vătămări corporale ușoare a avut loc duminică seară, în jurul orei 22:00, pe strada Hotarului din satul Stamate, comuna Fântânele.

Potrivit datelor din ancheta polițiștilor, un bărbat de 27 de ani, din localitate, în timp ce manevra cu spatele un autoturism marca Volkswagen din curtea imobilului său, a pierdut controlul direcției de deplasare. Vehiculul a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu șanțul de colectare a apelor pluviale de pe marginea drumului.

Conducătorul auto a acuzat dureri la un picior și a solicitat o ambulanță. Acesta a fost identificat ulterior la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava. Testarea cu aparatul etilometru a indicat o concentrație de 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, i-au fost prelevate mostre biologice de sânge pentru stabilirea exactă a alcoolemiei.

În urma evenimentului, bărbatul a suferit contuzii și a fost diagnosticat cu „contuzionat prin accident rutier, contuzie genunchi drept”. La fața locului s-a prezentat un echipaj SAJ Suceava, care l-a transportat la spital.

Polițiștii Biroului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.