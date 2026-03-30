Accident rutier la Tișăuți: Un șofer băut a lovește cu mașina două tinere pe marginea drumului. Dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și conducere sub influența alcoolului

Un accident rutier soldat cu vătămări corporale a avut loc duminică, în jurul orei 13:15, la intersecția străzilor Mărășești și Bisericii din localitatea Tișăuți, comuna Ipotești, județul Suceava.

Un bărbat de 35 de ani, din municipiul Suceava, care conducea un autoturism marca Skoda Fabia, a pierdut controlul vehiculului și a surprins două tinere care se aflau pe acostamentul drumului public.

Cele două victime, o tânără de 19 ani și o adolescentă de 16 ani, ambele din localitatea Tișăuți, au fost lovite de autoturism.

În urma impactului, cele două tinere au suferit leziuni traumatice și au fost preluate de echipajele SMURD, fiind transportate la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava. Diagnosticul preliminar a fost: traumatism cranio-cerebral ușor prin accident rutier pentru tânăra de 19 ani și dureri lombare cu contuzii ale membrelor inferioare bilateral pentru adolescenta de 16 ani.

Conducătorul autoturismului a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul indicând o concentrație de 0,76 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Suceava, împreună cu un tehnician criminalist, au efectuat verificările la fața locului și au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.