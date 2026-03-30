Șofer fără permis de conducere, implicat într-un accident rutier la Marginea. Autoturismul s-a răsturnat în parcarea unei firme, iar șoferul a fugit de la fața locului

Un autoturism a pierdut controlul și s-a răsturnat duminică după-amiază, în jurul orei 14:30, în parcarea din fața Societății MGX Fitness & Piscină din centrul comunei Marginea.

Polițiștii din cadrul Serviciului Poliției Rurale Marginea au fost sesizați prin 112 de un martor care a anunțat că un autoturism a ieșit de pe carosabil, s-a răsturnat și conducătorul a părăsit locul incidentului.

La fața locului, echipajul a identificat un autoturism marca Audi răsturnat în parcare. În interiorul vehiculului nu se afla nicio persoană, iar în apropiere nu a fost găsit niciun participant la eveniment.

Din investigațiile efectuate a reieșit că autoturismul a părăsit partea carosabilă a DN 17A în momentul în care șoferul a încercat să vireze pe strada Salciei. Vehiculul a intrat în coliziune cu gardul împrejmuitor al societății, provocând pagube materiale, și s-a răsturnat în parcare.

La aproximativ un kilometru distanță de locul accidentului, polițiștii l-au identificat pe conducătorul autoturismului – un bărbat din comuna Arbore– care se deplasa împreună cu membrii familiei sale. Acesta a recunoscut că el a condus vehiculul și a părăsit locul incidentului deoarece nu deține permis de conducere pentru nicio categorie auto.

În autoturism, în calitate de pasager, se afla concubina bărbatului. Aceasta a fost audiată în calitate de martor și a confirmat circumstanțele evenimentului.

Conducătorul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii s-au sesizat din oficiu sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, iar cercetările sunt continuate de lucrătorii Postului de Poliție Marginea.