Pod de acces prăbușit în comuna Coșna: Un autoturismul a căzut în albia pârâului Teșna



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un incident neobișnuit a avut loc duminică, 29 martie 2026, în jurul orei 13:06, pe un drum privat de acces din comuna Coșna. Un pod de lemn s-a rupt sub greutatea unui autoturism, care a căzut în albia pârâului Teșna. Din fericire, nu au rezultat victime.

Potrivit datelor din ancheta polițiștilor, un bărbat din localitate conducea un autoturism marca Renault pe o cale de acces amenajată pe un teren privat, îndreptându-se spre propria locuință. După ce a parcurs aproximativ 150 de metri, în momentul în care a traversat puntea de lemn amenajată peste pârâul Teșna, structura podului s-a prăbușit din cauza deteriorării materialului lemnos. Autoturismul a căzut în albia pârâului.

În vehicul se mai aflau două pasagere, tot din localitate. Conducătorul auto și cele două femei nu au suferit leziuni corporale în urma incidentului.

Șoferul a fost testat cu etilometrul, rezultatul fiind negativ, iar acesta deține un permis de conducere valabil.

Polițiștii au stabilit că puntea de lemn a fost construită în urmă cu aproximativ cinci ani de către proprietarul imobilului, fiind utilizată exclusiv de acesta pentru accesul auto către locuință.