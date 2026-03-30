Phoenix Suceava a debutat cu succes la concursul național de dans „Tărâmul Dansului” din Botoșani. Aproape 40 de fetițe de la Academia Sportivă Phoenix Suceava au scris prima pagină a unei povești frumoase.

Sâmbătă, 28 martie 2026, pe scena concursului național de dans „Tărâmul Dansului”, organizat de PRO Dance Botoșani, aproape 40 de fetițe de la Academia Sportivă Phoenix Suceava au scris prima pagină a unei povești frumoase.

Pentru prima dată în competiții naționale, fără experiență anterioară și doar cu mult curaj, micile dansatoare sucevene au urcat pe scenă în fața unei săli pline. Au dansat cu inima, au transformat emoțiile în energie și au coborât de pe podium mai puternice și mai încrezătoare.

Toate cele patru echipe ale Academiei Phoenix Suceava au ajuns pe podium:

Locul 2 – Phoenix Star (7–9 ani, gimnastică aerobică) Sirocman Sofia, Filip Abigail, Cracovschi Olivia, Andrici Anastasia, Ciocea Nectaria, Morariu Anastasia, Dascălu Isabela, Lencu Evelina, Antonică Evelin Ariana, Irimia Ranya.

Locul 2 – Phoenix Eclipse (7–9 ani, gimnastică aerobică) Olariu Maria-Alexandra, Carneala Maria, Vîrlan Anastasia, Andreuta Mădălina, Dolceanu Anastasia, Martiniuc Ariana Ștefania, Balaban Ilinca, Aldea Raluca, Jitariuc Anastasia.

Locul 2 – Phoenix Nova (10–12 ani, Acrodance) Condor Ana-Maria, Ioachimciuc Sofia-Maria, Țurca Sofia Teodora, Andrieș Selena, Vîrlan Evelina-Iulia, Franciuc Maria, Pușcaș Mădălina-Gabriela, Caziuc Sofia Izabela, Roșca Gabriela, Volintiru Giulia, Penciuc Larisa.

Locul 3 – Phoenix Moon (10–12 ani, Acrodance) Moroșan Andreea, Morariu Stephany-Carmen, Dragoman Ștefania, Acaligăriței Timeea, Huzdup Mihaela-Nicol, Cracovschi Ruth, Tudosa Carla, Iacob Alexandra.

Dincolo de medalii, acest concurs a marcat nașterea unei generații. Fetele nu au câștigat doar locuri pe podium, ci și încredere în ele însele. Sub îndrumarea antrenoarelor Loredana Turcu și Cosmina Boiciuc, orele de muncă, repetițiile, căzăturile și ridicările s-au transformat într-o performanță vizibilă.

„Astăzi nu s-a câștigat doar un concurs. S-a câștigat încredere. S-a născut o generație”, transmite Academia Phoenix Suceava care a subliniat că „gimnastica și dansul din Suceava nu mai sunt doar o promisiune – ele devin o realitate în formare, iar aceste fetițe reprezintă dovada vie că, în liniște și cu multă pasiune, se construiește ceva care va conta pe termen lung.”