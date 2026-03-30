Sorin Grindeanu, la regionala PSD de la Bacău: PSD analizează trei scenarii pentru viitorul coaliției, inclusiv trecerea în opoziție

Președintele Camerei Deputaților, președintele PSD Sorin Grindeanu, a prezentat luni, la Bacău, în cadrul celei de-a patra întâlniri regionale a partidului, trei scenarii posibile privind viitorul participării PSD la guvernare. Declarațiile sale au fost interpretate ca un semnal clar de nemulțumire față de actuala formulă de guvernare condusă de Ilie Bolojan.

„Azi am prezentat colegilor din regiunea Moldova cele trei posibile scenarii. Primul este cel de a rămâne așa cum suntem acum. Al doilea, care comportă și alte trei sub-scenarii, înseamnă să rămânem în actuala coaliție, dar să existe o reconfigurare. Și al treilea este trecerea în opoziție. Nu există alte variante”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a precizat că varianta menținerii actualei formule de guvernare nu are susținere în partid: „Suntem la a patra regională. Nimeni nu susține să rămânem cum suntem acum. N-am auzit pe cineva care să spună că trebuie să continuăm în aceeași formă”.

Grindeanu a criticat dur direcția actuală a țării, invocând indicatorii macroeconomici: inflație de aproape 10%, 55.000 de oameni disponibilizați din sectorul privat în ultimele șase-șapte luni, scăderea producției industriale cu 16% de la o lună la alta și reducerea puterii de cumpărare a pensionarilor cu 25%. „Vedem cu toții că mergem într-o direcție greșită. Ne uităm pe indicatorii macroeconomici și vedem că lucrurile nu sunt bune”, a afirmat el.

Potrivit președintelui PSD, 80% dintre români consideră că țara merge într-o direcție greșită, iar partidul are datoria să schimbe această traiectorie: „Noi trebuie să guvernăm pentru români și pentru ca românii să trăiască mai bine, nu din perspectiva interesului de partid”.

Decizia finală privind unul dintre cele trei scenarii va fi luată după un vot intern programat pe 20 aprilie 2026, la care vor participa aproape 5.000 de membri PSD.