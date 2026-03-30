Sorin Grindeanu anunță că vine la Suceava la semnarea contractelor pentru tronsoanele Suceava-Pașcani din Autostrada A 7

Președintele Camerei Deputaților, președintele PSD și fost ministru al Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat, luni, la Bacău, unde a participat la reuniunea regională PSD, că Autostrada A7 (Autostrada Moldovei) va ajunge până la Pașcani până la finalul anului 2026, subliniind că acest proiect major poartă amprenta PSD și este gestionat integral de social-democrați.

„Până la finalul anului trebuie să ajungem cu Autostrada A7 până la Pașcani. E un lucru care poartă amprenta PSD pentru că noi facem lucruri pentru oameni, iar Moldova și A7 e un proiect gestionat cap-coadă de PSD. E un proiect care anul acesta trebuie să ajungă până la Pașcani”, a declarat Sorin Grindeanu.

El a precizat că în săptămânile următoare va veni la Suceava pentru semnarea contractelor de execuție pe cele două loturi ale tronsonului Suceava – Pașcani, precum și a contractului pentru tronsonul Suceava – Siret, ultimul fiind finanțat prin programul SAFE (instrumentul de finanțare pentru infrastructura strategică și de securitate).

„Aceasta e o investiție importantă, A7, la fel cum e și A8”, a adăugat liderul PSD.

Autostrada A7 (Ploiești – Bacău – Pașcani – Suceava – Siret) este cel mai important proiect de infrastructură rutieră al Moldovei, așteptat de zeci de ani. Tronsonul Pașcani – Suceava are o lungime de aproximativ 62 km și este împărțit în două loturi. Constructorii au fost deja desemnați, iar contractele de proiectare și execuție urmează să fie semnate în curând.

Tronsonul Suceava – Siret beneficiază de finanțare prin programul SAFE și va asigura o conexiune rapidă la frontiera cu Ucraina.

Guvernul a aprobat recent indicatorii tehnico-economici pentru Drumul Expres Suceava – Siret, un proiect strategic cu o valoare estimată la peste 7,4 miliarde de lei, care completează rețeaua de mare viteză din nordul Moldovei.