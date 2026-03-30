Reuniune globală la Andorra: consens internațional pentru viitorul zonelor montane. Forumul Montan din România trage semnal de alarmă pentru situația din țară

Principatul Andorra a găzduit, în perioada 26-28 martie 2026, cea de-a 7-a Reuniune globală a Parteneriatului Montan (FAO/ONU), un eveniment internațional de referință la care au participat reprezentanți ai guvernelor, organizațiilor internaționale, mediului academic și societății civile din întreaga lume.

Foto: Simao Pinha – membru Consiliul Director al Partneriatului Montan (CIMO Portugalia – Centro de Investigação de Montanha – reprezentant Euromontana);

Elena Badeanschi (Federazione Trentina della Cooperazione – Italia, membru CD Euromontana);

Radu-Adrian Rey (Președinte Forumul Montan din România /Vicepreședinte Euromontana).

România a fost reprezentată la acest forum de Radu-Adrian Rey, președintele Forumului Montan din România și vicepreședinte al Euromontana – organizația europeană a regiunilor montane. Participarea a avut loc în condițiile în care Guvernul României nu a trimis o delegație oficială.

„Pentru România este foarte important să fim reprezentați, să contribuim și să fim vizibili la astfel de evenimente cu impact global, să facem această «diplomație montană». În lipsa unei implicări consistente din partea Guvernului nostru, noi, cei din zona organizațiilor neguvernamentale, încercăm, cu eforturi foarte mari și cu resurse proprii limitate, să ne asigurăm că țara noastră este totuși la masa discuțiilor și deciziilor care contează la nivel global legate de direcțiile viitoare de dezvoltare a teritoriilor montane”, a declarat Radu-Adrian Rey.

La finalul reuniunii, participanții au ajuns la un consens internațional privind consolidarea rezilienței regiunilor montane, recunoscând rolul esențial al acestora în fața provocărilor globale: presiuni socio-economice, schimbări climatice și degradarea biodiversității. A fost adoptată o Declarație care subliniază necesitatea integrării explicite a zonelor montane în politicile de dezvoltare durabilă și climatice, precum și importanța sprijinirii comunităților locale.

Reuniunea a evidențiat, de asemenea, nevoia de:

consolidare a cooperării internaționale și a dialogului multilateral;

promovare a unor modele economice sustenabile, inclusiv turism responsabil și activități adaptate specificului montan;

dezvoltare a unor instrumente și politici dedicate vulnerabilităților specifice zonelor montane;

implicare reală a comunităților locale în procesele de decizie.

Regiunile montane joacă un rol strategic în furnizarea de servicii ecosistemice esențiale (apă, biodiversitate, stocare de carbon), dar sunt în același timp extrem de vulnerabile la schimbările climatice.

Semnal de alarmă pentru România

Radu-Adrian Rey a tras un semnal de alarmă clar privind situația din țara noastră: „În contextul în care majoritatea țărilor din lume vorbesc despre nevoia esențială de a fi pregătiți, de a planifica din timp capacități, strategii, politici, programe și instrumente financiare de stimulare a dezvoltării integrate a zonelor montane, astăzi în România se desființează Agenția Națională a Zonei Montane, Legea Muntelui nu este pusă în aplicare decât într-o foarte mică măsură, nu avem aprobată Strategia pentru Dezvoltarea Integrată a Zonei Montane (pe masa Guvernului din decembrie 2023) și multe altele – totul în perioada cea mai importantă în care se negociază viitoarele politici și bugetul Uniunii Europene, într-un context geopolitic și economic internațional extrem de complicat.”