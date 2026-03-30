Românii, împărțiți în privința renunțării la ora de vară: 45,6% vor eliminarea schimbării, 51,4% vor să rămână ca acum

Părerile românilor privind renunțarea la trecerea de la ora de vară la ora de iarnă și invers sunt aproape egale, potrivit Barometrului Informat.ro – INSCOP Research, ediția a VIII-a, realizat în perioada 2-6 martie 2026.
Conform sondajului, 45,6% dintre respondenți consideră că ar trebui să renunțăm definitiv la schimbarea orei, în timp ce 51,4% sunt de părere că actualul sistem cu ora de vară și ora de iarnă ar trebui păstrat. 3% dintre cei chestionați nu știu sau nu au răspuns.
Sondajul a fost realizat de INSCOP Research la comanda platformei Informat.ro, în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), pe un eșantion simplu, stratificat, de 1.100 de persoane, reprezentativ pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.
Cine susține renunțarea la schimbarea orei? Renunțarea la trecerea de la ora de vară la ora de iarnă este susținută în special de:
- votanții USR
- persoanele de peste 60 de ani
- cei cu educație superioară
- locuitorii din urbanul mic și urbanul mare
Cine vrea păstrarea sistemului actual? Păstrarea orei de vară și a orei de iarnă este susținută mai ales de:
- votanții PSD și AUR
- persoanele între 18 și 44 de ani
- cei cu educație primară
- locuitorii din mediul rural
Barometrul Informat.ro – INSCOP Research este un sondaj lunar care își propune să aducă în atenția publică teme de interes național și să stimuleze dezbateri bazate pe opinia reală a cetățenilor.
Prezentarea grafică completă a datelor este disponibilă aici: https://www.inscop.ro/wp-content/uploads/2026/03/30.03.2026-Barometrul-INFORMAT.RO-INSCOP-Schimbarea-orei-de-vara-iarna.pdf
