Primarul Vasile Rîmbu și secretarul general Alexandru Moldovan își apără nivelul taxelor și impozitelor locale după cererea Prefecturii: Nu puteam anticipa ordonanțele Guvernului din martie

În ședința Consiliului Local de marți, primarul Vasile Rîmbu și secretarul general al Municipiului Suceava, Alexandru Moldovan, au răspuns punctual adresei Instituției Prefectului privind reanalizarea hotărârilor de aprobare a taxelor și impozitelor locale pentru anul 2026, precum și a taxei de salubrizare.

Secretarul general Alexandru Moldovan a precizat că toate hotărârile au fost adoptate în strictă concordanță cu legislația în vigoare la momentul respectiv (decembrie 2025). El a subliniat că Prefectura invocă respectarea Circularei 3631 din 2 martie 2026, emisă în urma adoptării Ordonanțelor de Urgență nr. 7, 8 și 9 din 2026.

„Noi, fără a avea capacitatea extinsă a Instituției Prefectului de a previziona ce acte vor fi adoptate de Guvernul României, am fundamentat taxele în mod corect, respectând procedura de transparență decizională și termenele legale”, a declarat Alexandru Moldovan.

El a făcut o paranteză importantă privind taxa de salubrizare, amintind că municipiul reședință de județ are, prin contractul de finanțare și prin prevederile SMID (Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor), posibilitatea legală de a-și fundamenta propria taxă, spre deosebire de celelalte 113 localități din județ.

Secretarul general a precizat că taxele locale au fost stabilite la nivelul minim prevăzut de lege, iar orice majorare ar duce la ieșirea din cadrul legal impus de Codul de Procedură Fiscală.

Primarul Vasile Rîmbu a completat cu o explicație clară și directă: „Nu am avut putere de anticipație să știm ce va emite Guvernul în martie. Noi am emis hotărârile în decembrie. De la bun început am fost de acord și am aprobat practicarea la minimum a impozitelor și taxelor locale. Deci nu mai aveam ce face în plus.”

Primarul a subliniat că Suceava a ales varianta mai protectivă pentru contribuabili, spre deosebire de alte consilii locale care au avut marjă de manevră și au putut aplica valori mai mari.

Atât primarul, cât și secretarul general au anunțat că Primăria va transmite către Prefectură un răspuns argumentat, punct cu punct, prin care demonstrează legalitatea și respectarea tuturor procedurilor, inclusiv a principiilor transparenței decizionale.

Guvernul a adoptat în februarie 2026 o ordonanță de urgență (OUG 7/2026) care reduce taxele locale, vizând în special clădirile vechi și persoanele cu dizabilități. Impozitul pe clădiri de peste 50 de ani scade cu 15-25%, iar persoanele cu handicap grav/accentuat beneficiază de reduceri de 25-50% la impozitul pe locuință, teren și un mijloc de transport.