Primarul Vasile Rîmbu despre înființarea societății „Administrația Piețelor SA Suceava”: Urmărim eficiență și să asigure colegilor noștri din domeniile respective o continuitate în ceea ce privește activitatea la locul lor de muncă



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, a prezentat marți, în ședința Consiliului Local, proiectul de hotărâre privind înființarea societății comerciale „Administrația Piețelor SA Suceava”, menită să preia administrarea piețelor agroalimentare, Complexului Comercial Bazar și activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân.

În argumentarea propunerii, primarul a subliniat că actualul serviciu de administrare a piețelor funcționează ca serviciu public fără personalitate juridică în cadrul Direcției Administrației Piețelor, finanțat atât din venituri proprii (chirii, taxe, tarife), cât și din bugetul local.

„Ceea ce vă propunem astăzi vine și din sfera dumneavoastră cu propuneri de eficientizare a unor activități, dar, în același timp, să și asigure colegilor noștri din domeniile respective o continuitate în ceea ce privește activitatea la locul lor de muncă”, a declarat Vasile Rîmbu.

El a precizat că înființarea societății pe acțiuni nu reprezintă o invenție locală, ci o practică deja aplicată cu succes în multe municipii reședință de județ din România, care permite delimitarea și organizarea mai eficientă a activităților, lăsând primăria să își îndeplinească rolul real de administrație publică.

Printre avantajele invocate de primar se numără:

adaptabilitate mai rapidă la cerințele comunității;

ridicarea continuă a standardelor și indicatorilor de performanță;

descentralizarea serviciilor publice;

aplicarea principiului economiei de piață și a liberei concurențe;

protejarea și punerea în valoare a domeniului public și privat;

funcționarea în condiții de siguranță, rentabilitate și eficiență economică;

reducerea birocrației.

Societatea „Administrația Piețelor SA Suceava” va presta servicii de administrare a domeniului public și privat, cu respectarea principiilor autonomiei locale, descentralizării, responsabilității, legalității, dezvoltării durabile și economiei de piață. Ea va funcționa sub autoritatea Consiliului Local, care va aproba bugetul de venituri și cheltuieli, chiriile, tarifele și politicile investiționale.

Primarul a subliniat că această reorganizare va permite o gestionare mai profesionistă a piețelor agroalimentare, a Complexului Bazar și a activității de ecarisaj, în beneficiul comunității locale.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoriate de Consiliul Local al Municipiului Suceava.