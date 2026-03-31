Tragedie la Câmpulung Moldovenesc: Adolescenta căzută de la etajul 5 a decedat la spital în ciuda manevrelor de resuscitare



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



O adolescentă a decedat marți după amiaza la Compartimentul de Primiri Urgențe al Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc, după ce a căzut de la etajul 5 al unui bloc din municipiu.

Potrivit primelor informații, tânăra a suferit un traumatism extrem de grav. La fața locului a intervenit de urgență un echipaj de tip B al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava, care a preluat-o pe pacientă în stare critică: politraumatizată, în comă, cu traumatism cranio-cerebral sever și multiple fracturi.

Adolescenta a fost transportată de urgență la CPU al Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc pentru stabilizare și investigații medicale. Având în vedere gravitatea leziunilor, a fost solicitat și un echipaj de tip C de la Suceava, pregătit pentru un eventual transfer la Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava.

Din păcate aceasta a intrat în stop cardio-respirator la CPU Câmpulung Moldovenesc. Echipa medicală a inițiat imediat manevrele de resuscitare, însă, în ciuda eforturilor susținute, a fost declarat decesul.

Cauzele și circumstanțele exacte ale căderii fac obiectul unei anchete penale desfășurate de polițiștii din Câmpulung Moldovenesc.