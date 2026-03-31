Control judiciar pentru 60 de zile pentru administratorul unei firme din Frasin și a unui angajat bănuiți de transport ilegal de peste 1.000 mc de lemn și depozitare frauduloasă de 2.500 mc

Tribunalul Suceava a admis apelul formulat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava și a dispus măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile față de doi bărbați reținuți inițial pentru comiterea mai multor infracțiuni grave la regimul silvic. Printre interdicțiile impuse prin măsura controlului judiciar sunt și exercitarea de activități în domeniul silvic, precum și conducerea autovehiculelor de transport material lemnos.

Cei doi inculpați – un bărbat de 48 de ani din comuna Vama, administrator al unei societăți economice din orașul Frasin, și un bărbat de 38 de ani din Frasin, angajat al aceleiași firme – au fost puși inițial în libertate fără măsuri preventive de Judecătoria Suceava, decizie contestată de procurori.

Potrivit anchetatorilor, cei doi sunt bănuiți că ar fi săvârșit sau au fost implicați în cel puțin 47 de acte infracționale, printre care:

transport ilegal cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase neînsoțite de aviz de însoțire sau fără proveniență legală, în volum de peste 20,1 mc;

introducerea, modificarea sau ștergerea de date informatice în sistemul informațional integrat pentru păduri (fals informatic);

deținerea în depozite a unui volum total de materiale lemnoase pentru care diferența dintre stocul fizic și stocul scriptic depășește 20% (dar nu mai puțin de 10 mc).

În total, anchetatorii au documentat transportul ilegal a circa 1.000 metri cubi de material lemnos, în valoare estimată de aproximativ 100.000 de euro, precum și depozitarea fără documente legale a circa 2.500 metri cubi de lemn, cu o valoare de peste 100.000 de euro.

Tribunalul Suceava a impus ambilor inculpați măsura controlului judiciar pe 60 de zile, inclusiv interdicția de a părăsi teritoriul României.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prevăzute de noul Cod Silvic (Legea 331/2024), dosarul fiind instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, cu sprijinul polițiștilor Serviciului Ordine Publică – Biroul Protecția Fondului Forestier și Piscicol din cadrul IPJ Suceava.