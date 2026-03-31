Adolescentă căzută de la etajul 5 al unui bloc din Câmpulung Moldovenesc. A fost transportată politraumatizată și în comă la spital

O adolescentă în vârstă de aproximativ 15-16 ani a suferit răni grave după ce a căzut de la etajul 5 al unui bloc din municipiul Câmpulung Moldovenesc.

La fața locului a intervenit de urgență un echipaj de tip B al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava, care a preluat pacienta în stare extrem de gravă: politraumatizată, în comă, cu traumatism cranio-cerebral și multiple fracturi.

Fata a fost transportată de urgență la Compartimentul de Primiri Urgențe a Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc pentru stabilizare și investigații medicale de specialitate.

Având în vedere gravitatea leziunilor, a fost trimis și un echipaj de ambulanță de tip C de la Suceava, pregătit pentru un eventual transfer la Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava, în cazul în care starea pacientei impune o intervenție medicală de nivel superior.

Purtătorul de cuvânt al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava, dr. Dan Teodorovici, a confirmat intervenția rapidă a echipajelor medicale și a precizat că pacienta se află sub supraveghere medicală atentă.

Cauzele și circumstanțele exacte ale căderii fac obiectul unei anchete desfășurate de polițiștii din Câmpulung Moldovenesc.

(nota redacției: Inițial informațiile au fost că victima e din Vatra Dornei)