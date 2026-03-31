Simularea Evaluării Naționale 2026 la Suceava: progres remarcabil la Matematică față de prima sesiune

Inspectoratul Școlar Județean Suceava a publicat rezultatele finale ale simulării naționale a examenului de Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, organizată în martie 2026. Datele relevă o evoluție pozitivă semnificativă, în special la proba de Matematică, comparativ cu sesiunile anterioare din noiembrie 2025 și ianuarie 2026.

Simularea probelor scrise s-a desfășurat în 224 de unități școlare din județ, conform calendarului oficial:

16 martie – Limba și literatura română

17 martie – Matematică

Rezultatele comparative pe sesiuni (calcul: promovați ≥5 / prezenți cu notă >0):

Limba și literatura română

Noiembrie 2025: 61,08% promovare

Ianuarie 2026: 73,29% promovare

Martie 2026: 74,71% promovare (+13,63 puncte procentuale față de noiembrie)

Matematică

Noiembrie 2025: 28,02% promovare

Ianuarie 2026: 44,54% promovare

Martie 2026: 72,69% promovare (+44,67 puncte procentuale față de noiembrie)

La sesiunea din martie 2026 au fost înscriși aproximativ 6.622 de elevi la fiecare probă, cu o prezență de peste 92%. La Limba română au promovat 4.605 elevi, iar la Matematică 4.468 elevi.

Evoluția este vizibilă mai ales la Matematică, unde rata de promovare a crescut spectaculos de la 28% în noiembrie la peste 72% în martie, demonstrând impactul măsurilor de pregătire suplimentară implementate de unitățile școlare după primele simulări.

Unitățile școlare vor realiza analize comparative detaliate pentru cele trei sesiuni, în vederea identificării măsurilor necesare pentru pregătirea optimă a absolvenților clasei a VIII-a în sesiunea oficială a Evaluării Naționale din iunie 2026.