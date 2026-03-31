Târgul de Paști 2026 – Meșteșuguri tradiționale și simboluri pascale bucovinene, la Shopping City Suceava

Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural „Bucovina”, în parteneriat cu Shopping City Suceava, organizează în perioada 3–8 aprilie 2026 ediția din acest an a Târgului de Paști, un eveniment dedicat promovării meșteșugurilor tradiționale și valorilor autentice ale culturii populare bucovinene.

Târgul se va desfășura în incinta Shopping City Suceava și va reuni meșteri populari din Bucovina și din alte zone ale țării, care vor expune și vor valorifica creații realizate în spiritul tradiției. Publicul va avea ocazia să admire și să achiziționeze obiecte de artizanat reprezentative pentru universul rural românesc – ouă încondeiate, țesături, ceramică, icoane pe sticlă, obiecte din lemn și alte produse realizate manual, purtând amprenta simbolurilor și tehnicilor transmise din generație în generație.

Unul dintre punctele centrale ale manifestării îl vor constitui atelierele demonstrative de încondeiere a ouălor, meșteșug emblematic pentru Bucovina, recunoscut pentru rafinamentul și bogăția motivelor decorative. Vizitatorii vor putea observa îndeaproape etapele acestui proces artistic și vor descoperi semnificațiile profunde ale ornamentelor tradiționale, multe dintre ele cu valențe spirituale și protectoare.

„Tradițiile pascale din Bucovina se remarcă prin bogăția simbolurilor și rafinamentul expresiei artistice, fiind transmise cu grijă de-a lungul timpului. Prin astfel de manifestări culturale contribuim la conservarea și valorificarea patrimoniului cultural imaterial, menținând vie autenticitatea și frumusețea tradițiilor noastre”, au transmis organizatorii.

Evenimentul își propune să aducă în prim-plan frumusețea și profunzimea tradițiilor pascale bucovinene, oferind publicului prilejul de a se reconecta cu valorile culturii tradiționale într-un cadru autentic și plin de semnificație, în apropierea marii sărbători a Învierii Domnului.

Târgul de Paști 2026 este deschis tuturor sucevenilor și turiștilor, fiind o oportunitate de a descoperi și susține meșteșugarii locali și de a achiziționa cadouri și decorațiuni autentice pentru masa de Paște.