Cabinetul de planificare familială de la Spitalul Județean Suceava a fost renovat și dotat cu fonduri europene prin PNRR

Consiliul Județean Suceava a finalizat proiectul „Dotarea și renovarea Cabinetului de planificare familială din cadrul Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava”, finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 12 – Sănătate.

Proiectul a vizat modernizarea completă a spațiului destinat Cabinetului de planificare familială, astfel încât acesta să respecte toate normele igienico-sanitare în vigoare și să ofere condiții optime pentru desfășurarea activității medicale. Au fost executate lucrări de renovare și amenajare interioară, precum și dotarea cu mobilier medical specific și echipamente necesare.

Obiectivul principal al investiției a fost îmbunătățirea calității serviciilor medicale oferite populației din județul Suceava, prin crearea unui cabinet modern, funcțional, sigur și confortabil, dedicat planificării familiale și sănătății reproductive.

Perioada de implementare a proiectului a fost 24 februarie 2024 – 30 martie 2026, iar valoarea totală a contractului de finanțare s-a ridicat la 65.845,31 lei, cu TVA inclus.

Prin finalizarea acestei investiții, Consiliul Județean Suceava continuă seria demersurilor de modernizare a infrastructurii medicale județene și de creștere a accesului cetățenilor la servicii medicale de calitate, în special în domeniul sănătății materne și reproductive.