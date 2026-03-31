Șase instructori auto trimiși în judecată la Suceava pentru 28 de infracțiuni de dare și complicitate la dare de mită în vederea obținerii frauduloase a permisului de conducere



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au dispus trimiterea în judecată a șase instructori auto cercetați pentru comiterea a 18 infracțiuni de dare de mită și 10 infracțiuni de complicitate la dare de mită, într-un dosar care relevă un fenomen extins și de lungă durată de corupție la nivelul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (S.P.C.R.P.C.I.V.) Suceava.

Cei șase inculpați sunt:

– instructor auto, cercetat pentru 4 infracțiuni de dare de mită și 2 de complicitate;

– instructor auto, cercetat pentru o infracțiune de dare de mită;

– instructor auto, cercetat pentru 4 infracțiuni de dare de mită.

Potrivit rechizitoriului, în perioada 2024–2025, inculpații au conceput și aplicat metode conspirate prin care sume importante de bani (de obicei între 300 și 400 de euro per candidat) erau remise examinatorilor auto din cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Suceava, în schimbul facilitării frauduloase a promovării la proba practică pentru obținerea permisului de conducere categoria B.

Modul de operare era bine pus la punct și „specializat”: Instructorii foloseau un limbaj codificat specific („am vorbit cu el, este de acord”, „treaba este bună”, „fata e ok de data asta”), iar banii erau predați ulterior susținerii probei practice, în spații ferite – toalete de restaurante sau complexe comerciale. Uneori, remiterea se făcea prin intermediul altor instructori, inclusiv prin inculpatul I.1., care acționa ca „punct central” de legătură.

Ancheta a relevat că acest fenomen infracțional nu era izolat, ci generalizat și cu rădăcini anterioare anului 2015, chiar dacă unele cauze similare au mai fost instrumentate de DNA Suceava. Martorii audiați au declarat că discuțiile despre remiterea sumelor de bani începeau încă din perioada cursurilor, dar plata efectivă se realiza doar după ce candidatul era declarat admis.

Procurorii au evidențiat gravitatea faptelor: inculpații, contrar deontologiei profesionale, și-au valorificat poziția și influența în interes personal, manifestând o atitudine de ignorare deliberată a legii și convingerea că aceasta poate fi folosită ca instrument pentru atingerea scopurilor materiale.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Suceava.