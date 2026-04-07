Elevi din Rădăuți, Cajvana și Vicovu de Sus, medaliați la Olimpiada Internațională de Aritmetică Mentală de la București

Elevi din Rădăuți, Cajvana și Vicovu de Sus, pregătiți în cadrul centrelor educaționale SmartyKids, au obținut rezultate remarcabile la Olimpiada Internațională de Aritmetică Mentală, competiție desfășurată recent la București.

La această competiție recunoscută pentru nivelul ridicat de dificultate, copiii suceveni s-au remarcat prin viteză de calcul, acuratețe și capacitate de concentrare, demonstrând eficiența unei pregătiri constante și structurate.

Rezultatele obținute de reprezentanții SmartyKids:

Grand Champions

Natalia Lungoci – Rădăuți

Rareș Tăriță – Vicovu de Sus

Miriam Tapciuc – Cajvana

Champions

Antonia Simion – Rădăuți

Denis Panciuc – Vicovu de Sus

Maria Beatrice Radu – Vicovu de Sus

Grigorean Sara – Rădăuți

Matei Titiene – Cajvana

Locul I

Matei Simota – Rădăuți

Ștefan Capră – Vicovu de Sus

David Robu – Cajvana

Locul II

Maria Biesiadovschi – Rădăuți

David Chilimon – Cajvana

Nicoleta Robu, coordonator al centrelor educaționale SmartyKids din Cajvana, Rădăuți, Vicovu de Sus și Marginea, a declarat:

„Este o competiție în care fiecare punct contează. Copiii noștri au demonstrat că performanța nu este întâmplătoare, ci rezultatul unui antrenament constant și al unei gândiri bine formate.”

Participarea la astfel de olimpiade internaționale contribuie nu doar la validarea nivelului de pregătire, ci și la dezvoltarea încrederii în sine, a disciplinei și a capacității de a performa sub presiune.