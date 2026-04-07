Mini-tornadă în Zaharești: Casă fără acoperiș, stradă fără curent. Camera copiilor a rămas fără perete– „Doamne ferește, dacă erau acasă…”

Mai multe case au rămas fără curent electric, o casă în construcție a rămas fără pod, după o mini-tornadă care a lovit luni după amiază satul Zaharești din comuna Stroiești.

Oamenilor din zonă încă nu le vine să creadă ce s-a întâmplat. O casă în construcție, aproape finalizată, a rămas fără acoperiș și cu un perete smuls complet. Bucăți mari de tablă, grinzi și materiale de construcție au fost aruncate la zeci de metri distanță, unele aterizând în curtea vecinilor sau prinse în copaci.

„Doamne ferește! Doamne ferește!”, repetă încontinuu o femeie în timp ce arată pagubele. „Uitați-vă aici… a luat acoperișul de pe casă. A luat și peretele. Jumătate din el e în curte la vecini.”

Femeia povestește că în momentul în care a venit vijelia, se uita cum se formează „învârticușul” (vârtejul). A apucat-o pe fiica ei și a tras-o la adăpost. „Am pus mâna pe fată, că a fost până la fată… Dacă era copilul în casă, era necaz mare.”

Casa, de aproximativ 70-80 de metri pătrați, era ridicată de familia cu doi băieți mici. Acoperișul și mansarda fuseseră puse de curând. „Am început-o anul trecut. Era făcută frumos, cu baie, cu toate… lucrasem cu ziua”, explică mama, cu vocea frântă.

Cel mai dureros detaliu: cei doi copii au camera exact în locul unde vântul a smuls peretele și acoperișul. „Aici dormeau copilașii. Acesta era locul lor”, arată ea peretele distrus. „Mă rog la Dumnezeu că nu erau acasă. Băieții erau duși la Capul Codrului cu tata.”

Vântul a fost atât de puternic încât a rupt și linia electrică. Șapte stâlpi au fost distruși, iar întreaga stradă a rămas fără curent. „Nu mai are nimeni curent aici. Toate casele de aici încolo au fost afectate”, spun localnicii.

Oamenii din sat sunt șocați de forța fenomenului. „A fost o tornadă. O mini-tornadă, dar scurtă. Nu trebuie mult”, explică un bărbat. „Toată ziua a fost cald, 20 de grade. Și când a venit norul ăla, s-a răcit brusc și a început nebunia.”

Materialele de construcție au fost împrăștiate pe o distanță mare: tabla, placajul, cablurile și chiar bucăți din perete. „A luat-o cu tot, cu mansarda, cu peretele… a dus-o în copac și apoi în curte”, arată ei cu stupefacție.

Familia rămâne acum fără acoperiș, fără mansardă și fără curent, într-o casă care era aproape gata de locuit. „Nu știm ce să facem… plângem și nu știm ce să facem”, spune mama, încercând să-și țină lacrimile.

Localnicii și cei care au ajuns la fața locului încearcă să ofere ajutor. „Încercăm să ajutăm. Nu vă putem lăsa așa acum”, le transmit ei.

Evenimentul a fost extrem de violent, dar scurt. Din fericire, nu s-au înregistrat victime. Totuși, pagubele materiale sunt însemnate, iar familia cu doi copii mici se confruntă acum cu o situație extrem de dificilă înainte de Paște.

„Mă mulțumesc lui Dumnezeu că măcar nu s-a întâmplat ceva cu copiii”, repetă mama.