Cod Galben în Suceava de vânt puternic, ninsoare viscolită la munte și vreme rece până vineri

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă până pe 10 aprilie și mai multe atenționări Cod Galben care vizează inclusiv județul Suceava.

Potrivit ANM, începând de astăzi vor fi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării, cu viteze generale de 45–60 km/h, iar la munte rafalele vor depăși 80–90 km/h.

Din noaptea de 7 spre 8 aprilie vor apărea precipitații mixte în centrul, estul și sud-estul țării, iar la munte va ninge. În Carpații Meridionali și Orientali, la altitudini mari, se va depune un strat nou de zăpadă (local 10–15 cm) și va fi viscol. Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă de 10–20 l/mp.

Vremea va intra într-un proces accentuat de răcire, temperaturile urmând să se mențină sub valorile normale pentru această perioadă până la sfârșitul săptămânii. Izolat se va forma brumă.

Atenționările emise de ANM pentru Suceava:

Cod Galben (7 aprilie, 10:00 – 21:00) : Intensificări ale vântului cu viteze de 50–70 km/h. La munte rafale de 70–90 km/h, iar la altitudini peste 1700 m de 100–120 km/h.

: Intensificări ale vântului cu viteze de 50–70 km/h. La munte rafale de 70–90 km/h, iar la altitudini peste 1700 m de 100–120 km/h. Cod Galben (7 aprilie, 21:00 – 8 aprilie, 10:00) : Intensificări ale vântului și ninsori viscolite la munte.

: Intensificări ale vântului și ninsori viscolite la munte. Cod Galben (8 aprilie, 10:00 – 21:00): Intensificări ale vântului și ninsori viscolite la munte.