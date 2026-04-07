Aeroportul Suceava asigură fără probleme alimentarea cu carburant pentru avioane. Colaborare solidă de peste 17 ani cu Eurospeed

Directorul Aeroportului „Ștefan cel Mare” Suceava, Ioan Măriuța, a declarat pentru News Bucovina că, în prezent, nu există nicio problemă privind stocurile de combustibil pentru realimentarea aeronavelor în contextul actual european.

Potrivit lui Măriuța, aeroportul sucevean colaborează de foarte mulți ani, în condiții excelente, cu firma Eurospeed – unul dintre cei mai importanți operatori de pe piața românească de realimentare cu carburanți de aviație.

Conform informațiilor furnizate de Dan Pavăl, administratorul Eurospeed, compania dispune de infrastructură proprie (capacități de stocare, autovehicule alimentatoare, camioane de transport dedicate, service autorizat) și are contracte ferme cu cei doi mari producători naționali de carburanți – OMV și Rompetrol.

El a menționat că Eurospeed este o companie românească cu sediul principal la Suceava, cu o activitate continuă de 25 de ani, care numără aproximativ 140 de angajați și realizează o cifră de afaceri anuală de peste 300 de milioane de lei. Firma activează în domeniul realimentării cu carburanți de aviație (civil și militar) din anul 2008, asigurând servicii pe opt aeroporturi din țară: Suceava, Iași, București, Sibiu, Ghimbav Brașov, Târgu Mureș, Satu Mare și Baia Mare.

În ultima perioadă mai multe aeroporturi din Europa au înregistrat dificultăți în aprovizionarea cu JET A-1, generate de tensiunile geopolitice, reducerea capacității de rafinare și creșterea traficului aerian. Situația a creat, la nivel continental, temeri legate de posibile restricții temporare sau creșteri de prețuri.

La Suceava, însă, grație parteneriatului stabil și de lungă durată cu Eurospeed, alimentarea aeronavelor se desfășoară în condiții normale, fără întreruperi sau întârzieri.

Directorul Ioan Măriuța a subliniat că această colaborare de încredere garantează continuitatea operațiunilor aeroportuare și oferă siguranță atât companiilor aeriene, cât și pasagerilor.

„Atât timp cât nu vor fi probleme la Aeroportul Otopeni, nu vor fi probleme nici la Aeroportul Suceava”, a concluzionat Ioan Măriuța.