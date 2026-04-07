Percheziții la Ocolul Silvic Breaza și la domiciliul șefului acestuia din Câmpulung Moldovenesc, într-un dosar cu infracțiuni silvice și de corupție

Polițiștii Serviciului Ordine Publică – Biroul Protecția Fondului Forestier și Piscicol, sub coordonarea directă a unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, efectuează percheziții domiciliare în cadrul unui dosar penal complex privind infracțiuni la regimul silvic și infracțiuni asociate.

Perchezițiile au loc atât la sediul Ocolului Silvic Breaza, cât și la locuința din municipiul Câmpulung Moldovenesc a șefului Ocolului Silvic Breaza, Litu Mihai Dan.

Dosarul penal vizează infracțiuni la regimul silvic, precum și fapte asociate de luare de mită, fals informatic și abuz în serviciu.

Acțiunile de astăzi fac parte din cercetările desfășurate de polițiști și procurori pentru documentarea întregii activități infracționale.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.