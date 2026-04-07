Colegiul Medicilor Suceava marchează Ziua Mondială a Sănătății sub deviza „Împreună pentru sănătate. Susținem știința.”



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Colegiul Medicilor Suceava s-a alăturat astăzi, 7 aprilie 2026, marcării Zilei Mondiale a Sănătății, aniversând 78 de ani de la înființarea Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).

Tema aleasă pentru ediția din acest an – „Împreună pentru sănătate. Susținem știința.” – subliniază importanța cercetării științifice, a dovezilor clinice și a cooperării internaționale în construcția unor sisteme de sănătate reziliente, echitabile și bazate pe rigoare.

În contextul provocărilor globale actuale, de la crizele sanitare la răspândirea dezinformării, Colegiul Medicilor Suceava atrage atenția asupra necesității consolidării încrederii în actul medical și promovării informațiilor validate științific.

Președintele Colegiului Medicilor Suceava, dr. Laura Coca, a transmis următorul mesaj:

„Cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății, transmit un mesaj de solidaritate și responsabilitate tuturor profesioniștilor din domeniul medical, precum și întregii comunități. Tema din acest an, «Împreună pentru sănătate. Susținem știința.», evidențiază, mai mult ca oricând, rolul esențial al medicinei bazate pe dovezi științifice și al colaborării dintre specialiști, instituții și cetățeni. Într-un context global marcat de provocări tot mai complexe și de impactul dezinformării asupra deciziilor individuale și colective, revine medicilor responsabilitatea de a rămâne un reper de profesionalism și încredere.

Colegiul Medicilor Suceava își reafirmă angajamentul de a promova informații validate științific și de a susține un dialog deschis, transparent și onest între medici și pacienți. Încrederea în actul medical se construiește prin comunicare eficientă, integritate și respect atât față de profesia medicală, cât și față de adevărul științific.

Această zi ne reamintește, totodată, că sănătatea este rezultatul unui efort colectiv. Investițiile în educația medicală continuă, în cercetare și în dezvoltarea sistemului sanitar sunt fundamentale pentru asigurarea unor servicii de calitate și pentru protejarea sănătății publice.

Adresez un apel către întreaga comunitate să susțină inițiativele bazate pe știință și să aleagă surse de informare credibile. Numai împreună putem construi un sistem de sănătate mai puternic, mai rezilient și mai echitabil. Sănătatea începe cu informația corectă. La mulți ani tuturor colegilor!”