Femeie de 96 de ani, salvată de pompieri după un incendiu provocat în noapte de o lumânare uitată aprinsă într-un apartament din Rădăuți

Pompierii militari ai Detașamentului de Pompieri Rădăuți au intervenit în noaptea de 6 spre 7 februarie pentru a stinge un incendiu izbucnit într-un apartament de la etajul I al unui bloc de locuințe din municipiul Rădăuți.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, evenimentul a fost anunțat prin apel la 112 la ora 2:32.

La sosirea echipajelor, flăcările se manifestau violent într-o cameră a apartamentului. Proprietara, o femeie în vârstă de 96 de ani, se refugiase în balcon pentru a se feri de foc și fum. Pompierii au evacuat-o rapid cu ajutorul accesoriilor din dotare.

Echipajul SMURD a preluat-o pe bătrână la fața locului și i-a acordat primul ajutor medical. Aceasta prezenta semne de intoxicație cu fum și a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Simultan cu operațiunea de localizare și stingere a incendiului, din cauza fumului dens care se propagase pe casa scării, pompierii, sprijiniți de polițiști, au evacuat patru persoane de la parter și de la etajele superioare. Alte șase persoane din bloc s-au autoevacuat.

În incendiu au ars bunuri din interiorul camerei (mobilier, materiale textile, un televizor și alte obiecte) pe o suprafață de aproximativ 15 metri pătrați, iar pereții încăperii au fost degradați de fum. Restul apartamentului și bunurile aferente au fost salvate.

Cauza probabilă a incendiului este o lumânare lăsată aprinsă și nesupravegheată.

Incendiul a fost lichidat la ora 3:22.