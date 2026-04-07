Cetățean ucrainean la volanul unui TIR, prins în PTF Siret cu un permis de conducere fals

Polițiștii de frontieră suceveni cercetează un cetățean ucrainean care a prezentat, la intrarea în România, un permis de conducere fals, având însemnele autorităților din Ucraina.

Incidentul a avut loc ieri, 6 aprilie 2026, în jurul orei 17:30, în Punctul de Trecere a Frontierei Siret. Bărbatul, în vârstă de 64 de ani, s-a prezentat la control la volanul unui ansamblu rutier format dintr-un cap tractor și o remorcă, ambele înmatriculate în Ucraina.

În timpul efectuării formalităților de frontieră, cetățeanul a înmânat un permis de conducere aparent eliberat de autoritățile ucrainene. Polițiștii de frontieră au avut suspiciuni privind autenticitatea documentului și au efectuat verificări suplimentare, constatând că permisul nu îndeplinește condițiile de formă și de fond ale unuia autentic, fiind fals.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de uz de fals și conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără a deține permis de conducere. Cercetările sunt continuate de polițiștii de frontieră suceveni.