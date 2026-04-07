Trei handbaliști de la CSU Suceava, convocați la lotul național de juniori al României

Trei jucători de la CSU Suceava au fost selecționați în lotul național de handbal juniori al României (generația 2008-2009) pentru acțiunea de pregătire din perioada 8-19 aprilie.

Este vorba despre portarul Adrian Mircea și interii stânga Ianis Chiruț și Iulian Lupu, componenți ai echipei de Juniori 1 a CSU Suceava, antrenată de Vasile Boca.

Selecționata antrenată de Ionuț Tița se va pregăti în perioada 8-12 aprilie la Plopeni (jud. Prahova), după care va pleca în Slovacia, la Samorin, unde va participa la Jocurile Mediteraneene.

Convocarea celor trei sportivi suceveni reprezintă o recunoaștere a muncii depuse de CSU Suceava la nivel de juniori și o confirmare a calității procesului de pregătire din cadrul clubului.