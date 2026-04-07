Depozit ilegal de deșeuri până în buza caselor din Mironu

În localitatea Mironu din comuna suceveană Valea Moldovei, un depozit ilegal de deșeuri s-a transformat într-o problemă majoră pentru locuitori. Gunoaiele s-au acumulat într-o râpă situată la doar câțiva metri de casele oamenilor, iar cantitatea de deșeuri crește vizibil de la o zi la alta.

Imaginile surprinse recent arată un peisaj dezolant: sute de tone de gunoaie de tot felul – plastic, ambalaje, resturi menajere și construcții – acoperă o suprafață întinsă de teren. O parte din deșeuri au fost arse parțial, iar mirosul neplăcut afectează direct zona locuită învecinată.

Deși depozitul ilegal se află practic în curtea lor, localnicii evită să vorbească deschis despre cei responsabili pentru aruncarea gunoiului și nu au făcut până acum sesizări oficiale către autorități. „Nu vrem probleme”, pare a fi atitudinea predominantă în comunitate.

Zona afectată a devenit un adevărat focar de infecție. Gunoaiele atrag numeroase rozătoare și insecte, iar riscul de îmbolnăviri sau de poluare a solului și a apei din zonă este ridicat, mai ales că terenul se află pe o pantă și precipitațiile pot spăla deșeurile spre zonele locuite sau agricole.

Până în prezent, Garda de Mediu nu a aplicat sancțiuni autorității locale și nu a dispus măsurile necesare de igienizare și ecologizare a terenului. Locuitorii din Mironu speră ca situația să fie remediată cât mai curând, înainte ca problema să se agraveze și mai mult.

Sursa foto: News Bucovina