Bărbat din Broșteni, salvat de poliție după ce amenința cu sinuciderea în direct pe TikTok

Un bărbat din orașul Broșteni a fost salvat de polițiști și de un echipaj medical după ce a transmis live pe TikTok mesaje prin care amenința că își va lua viața.

În noaptea de luni spre marți la ora 00:50, polițiștii din cadrul Poliției orașului Broșteni s-au autosesizat în urma unei alerte primite pe platforma TikTok. Echipa operativă s-a deplasat imediat pe strada Neagra (DJ 174), locul de unde se presupunea că se transmitea semnalul, dar persoana nu a fost găsită inițial la fața locului.

Ulterior, prin mai multe apeluri telefonice, polițiștii au reușit să contacteze bărbatul, care a declarat că se află pe strada Nicolae Nanu din Broșteni. Ajunși la adresa indicată, l-au identificat pe bărbat, care se afla sub influența băuturilor alcoolice și exprima verbal, în mod repetat, intenția de a-și lua viața.

La fața locului a intervenit și un echipaj medical din cadrul SAJ – Substația Broșteni, care i-a acordat primele îngrijiri. Având în vedere comportamentul care prezenta risc iminent față de propria integritate, bărbatul a fost transportat la Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc.

După evaluarea medicală efectuată de un medic psihiatru, acesta și-a dat consimțământul și a fost internat voluntar la unitatea medicală.

Polițiștii din Broșteni au acționat prompt, reușind să prevină o potențială tragedie.